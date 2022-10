Un equipo médico salva la vida de Pablo, un niño de dos años que permanecía ingresado en estado crítico en Burgos. El pequeño sufre un problema respiratorio grave causado por una neumonía y necesitaba con urgencia ser trasladado a Madrid. Para realizar este viaje requería un ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), un soporte que hace de pulmón y corazón artificial.

Fue entonces cuando varios sanitarios, un intensivista pediátrico, un cirujano cardiovascular, dos enfermeras y una enfermera perfusionista se organizaron a través de un grupo de WhatsApp para poder prestar su ayuda. Los que sabían utilizar la máquina viajaron desde Málaga a Madrid. Una vez llegaron a la capital se unieron a otra doctora que llevaba el aparato y todos se fueron a Burgos para canular al niño. Desde allí viajaron con él en ambulancia de nuevo hasta Madrid, donde quedó ingresado. Transcurridas doce horas, Pablo volvió a nacer.

¿Cómo fue el dispositivo?

Tras la operación, Pablo se recupera en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, de donde es médico intensivista de la UCI pediátrica, Sylvia Belda. Además, participó en el despliegue nacional para que el pequeño Pablo pudiera ser operado: "Pablo todavía depende de la máquina ECMO, es la que le mantiene con vida. Le queda un proceso largo y, desde luego, sin todo esto que hemos montado, no sería lo mismo. La familia está muy agradecida."

Uno de los médicos de Burgos se puso en contacto con Sylvia y ella es quien a través de WhatsApp busca y organiza todo el dispositivo: "A mí me llama mi compañero y amigo Fernando Gómez Sáez y me narra que el niño tiene un fracaso pulmonar que es refractario a toda la terapia. Me dice que tienen la impresión de que han llegado al límite de las posibilidades y me pregunta si es candidato a ECMO. En ese momento hablo con el equipo de personas que tenemos que ir", asegura Belda.