Imelda Staunton interpreta a la reina en la nueva temporada de 'The Crown' tras las muerte de Isabel II

El 9 de noviembre arranca la quinta temporada de The Crown, la serie estrella de Netflix, que llega a los años 90, una década explosiva para la familia real británica con el divorcio en ciernes de Carlos y Diana.

Será la primera vez que se emita la serie tras el fallecimiento de Isabel II y al elenco se han sumado nuevos actores que interpretan a los miembros de la realeza. Tras Claire Foy y Olivia Colman, que han sido premiadas con varios emmys y globos de oro por sus actuaciones, le toca el turno de ceñirse la corona a la prestigiosa actriz Imelda Staunton que se mimetiza con la monarca en su madurez.

"Volví a rodar al día siguiente del funeral, ante una multitud, y creo que para ellos era raro mirarme. Fue realmente extraño", señala la actriz en una entrevista para TVE.

La quinta temporada arranca en 1992, el annus horribilis de la familia real ante el temor a que la tempestad entre Carlos y Diana hundiera a toda la institución.

"Los sentimientos están ahí, pero no puedes mostrarlos eso es muy interesante para una actriz, sentir mucho, mostrar menos", añade Staunton sobre la tensión ambiental de aquellos momentos. A la actriz le acompaña en el "via crucis" Jonathan Pryce que interpreta a Felipe de Edimburgo.

Tanto Felipe como la reina están muertos y creo que vamos a tener una nueva audiencia, unida a la que ya tenía The Crown, gente que la verá por volver a ver en pie a ambos, simplemente", explica Pryce.

"Creo que vamos a tener una nueva audiencia"

Por su parte, Dominic West pensó que se confundieron al ofrecerle ser Carlos de Inglaterra. "Me pusieron en una posición complicada, no podría rechazarlo, una serie de este nivel, pero de verdad creía que habían cometido un error, porque no me parezco en nada. Ahora no pienso así", avanza entre risas el actor de The Wire.

La tercera en discordia en el drama amoroso era Camila Parker Bowles a la que da vida Olivia Williams. "Ella nunca escribiría su versión de los hechos, y eso dice mucho de ella como personaje. No necesitaba hablar, era la ganadora", afirma.

Ante la intensidad de los capítulos que aterrizan, se dice que el mismísimo rey Carlos III ha pedido a Netflix advertir que la serie es ficción.