El Gobierno de Estados Unidos ha amenazado con aplicar sanciones a Irán por proporcionar a Rusia los drones 'kamikaze' que utiliza contra la población e infraestructuras civiles críticas en Ucrania y sigue así los pasos de la Unión Europea.

Así lo ha anunciado en un comunicado, el portavoz del departamento de Estado, Ned Price, en el que ha indicado que hay "pruebas abundantes" de que Irán está transfiriendo drones a Rusia que se están usando en Ucrania y ha asegurado que "no dudará" en usar sanciones y "otras herramientas apropiadas" para castigar a todas las partes implicadas.

“.@UN Security Council was briefed on evidence of UAV transfers from Iran to Russia violating UNSCR 2231. Although Iran continues to lie, the world is aware that Russia uses Iranian drones to attack Ukrainian civilians and infrastructure. https://t.co/C8WCJeb0aK“