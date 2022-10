El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) declara improcedente el despido del gerente de un supermercado al que echaron por quedarse con productos que el propio establecimiento iba a tirar. El empleado llevaba 27 años trabajando en la empresa y los magistrados consideran que con una advertencia hubiese bastado.

El hombre alega que podrían haberle avisado antes de proceder al despido. Por otro lado, el encargado anterior permitía que sus empleados se llevasen estos productos.

La sentencia dictamina que se trata de un despido improcedente porque desde 1993 estaba trabajando para la empresa y fue despedido en 2020: "Este hombre nunca había tenido expediente sancionador. Por otra parte, había una conducta habitual entre los trabajadores que se podían llevar los productos que iban a ser retirados. Y no podemos olvidar que el valor de esos productos ya no era el mismo que el del mercado. Además, no concurren las causas de despido disciplinario, no ha habido transgresión en la buena fe contractual", relata Ana Ercoreca, inspectora de trabajo .

"La Justicia actúa con sentido común"

El trabajador asegura que las causas del despido no las comparte y que la empresa debería haberle amonestado o explicado que eso no lo podía hacer. Sin embargo, según Marta Nebot, colaboradora de 'La Hora de la 1', el hombre despedido no se llevaba los alimentos si estaba presente la nueva encargada del supermercado: "Esto indica que igual no lo hacía porque sabía que a la encargada no le gustaba que hiciera esto. Creo que las relaciones entre trabajadores y empresarios deberían ser amables. Pero no entiendo el problema que hay en que los trabajadores se beneficien, se lleven productos que se van a tirar. Cualquier método que apruebe que la comida no se tire debería ser aplaudido por el empresario".

Por su parte, el empleado dice que sí que avisaba a su coordinadora de que se estaba llevando los alimentos que se iban a tirar: "Para hacer un despido disciplinario tiene que haber unos hechos graves y culpables. Al trabajador no se le había amonestadom ni avisado de que no se podía llevar esos productos. Le tienen que notificar por escrito indicándole la causa y dándole una carta de despido, la empresa debería haberle advertido de que no podía llevarse ese producto", concluye Ana Ercoreca.