Al menos ocho heridos en un incendio y unos enfrentamientos en la principal prisión de Teherán

Al menos ocho personas han resultado heridas este sábado en el incendio y los enfrentamientos ocurridos en la principal prisión de Teherán y que alberga a los presos políticos, han informado medios oficiales iraníes.

"No hubo muertos en este accidente y el número de heridos es de ocho personas", ha indicado una fuente de seguridad a la agencia estatal IRNA.

Según la versión de la fuente, presos comunes prendieron fuego el almacén de ropa, lo que provocó un incendio y choques entre presos y los funcionarios de la cárcel de Evin.

“Evin Prison in Tehran is on fire and shots can clearly be heard. The life of every political and ordinary crime prisoner is at grave risk. #مهسا_امینی #زندان_اوین



cc: @JavaidRehman @UN_SPExperts @antonioguterres @UNHumanRights pic.twitter.com/6dmj6x3aX7“