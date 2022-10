Elon Musk consigue evitar su juicio contra Twitter, al menos hasta el 28 de octubre. Así lo ha fijado una jueza de Estados Unidos que ha dado de plazo al multimillonario hasta esa fecha para que cierre la compra de la red social si quiere eludir su celebración, según informaron medios locales.

El fundador de Tesla ha solicitado este jueves suspender la celebración del juicio fijada para el 17 de octubre, mientras trata de cerrar los últimos detalles para hacerse con la red social en los términos pactados originalmente.

Los abogados de Musk han remitido un escrito al tribunal que se encarga del caso argumentando que, después de que esta semana el fundador de Tesla cambiase de opinión y decidiera adquirir Twitter por los 44.000 millones de dólares acordados, no hay motivo para seguir adelante con el proceso. Además, avisan de que seguir con la batalla legal puede poner en peligro la operación.

En el documento, la defensa de Musk explica que está previsto que la adquisición se complete alrededor del 28 de octubre, una vez que el multimillonario haya obtenido la financiación necesaria para la compra.

Hasta ahora, Twitter se ha negado a retirar su demanda y este miércoles la jueza encargada del caso, Kathaleen McCormick, ya confirmó que por el momento los preparativos del juicio siguen adelante.

"Twitter no acepta un sí por respuesta. Sorprendentemente, han insistido en continua r con este litigio, poniendo imprudentemente en peligro el acuerdo y jugando con los intereses de sus accionistas", señalan los abogados.

En su escrito, la defensa de Musk carga contra la red social por su decisión de mantener abierta la batalla legal e insiste en que no hay motivos para pensar que el hombre más rico del mundo no va a obtener de los bancos los fondos que necesita para completar la operación.

Por su parte, Twitter no ha tardado en responder y, en otro escrito al tribunal, se ha opuesto a la solicitud de Musk, dejando claro que no se fía de las últimas promesas del empresario.

"Los acusados pueden y deben cerrar (la compra) la semana próxima", ha expresado un abogado de la empresa, que ha considera que mientras eso no ocurra la cuestión debe seguir avanzando hacia el juicio.

La red social acusa a Musk de negarse a dar una fecha definitiva para completar la operación y dijo que la propuesta para suspender el juicio es "una invitación para más jugarretas y retrasos".

Representantes de las dos partes están discutiendo los detalles del acuerdo después de que esta semana Musk diese la sorpresa al anunciar su intención de proceder con el pacto original para comprar la red social, que había cancelado hace meses y que había llevado a Twitter a acudir a los tribunales.

La red social denunció al fundador de Tesla por "criticar a la empresa, alterar sus operaciones, destrozar el valor para los accionistas".

Según medios estadounidenses, la decisión de retomar la compra de Twitter al precio de 54,20 dólares por acción llegó después de que el magnate tratara infructuosamente de obtener un descuento de hasta un 30%.

En las últimas semanas, según 'The New York Times', las dos partes mantuvieron conversaciones centradas en una reducción del precio de alrededor de un 10%, pero no se llegó a un acuerdo y el empresario optó por aceptar los términos originales para evitar llegar a juicio en el que, según numerosos expertos, llevaba las de perder.

Ahora, una cuestión clave será la financiación de la operación, pues el hombre más rico del mundo había negociado con varios bancos para que le ayudaran a pagar la compra y está por ver si ese compromiso se mantiene o si las entidades exigen unas condiciones diferentes.

Según muchos analistas, la pelea entre Musk y Twitter ha dañado la imagen y el valor de la red social y la coyuntura económica es más complicada en la actualidad, por lo que los bancos podrían ser reticentes a poner el dinero necesario.