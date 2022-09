Vuelve la Fiesta del Cine con entradas a 3,50 euros durante cuatro días

La segunda convocatoria de la Fiesta del Cine de 2022 se celebrará en toda España los días lunes 3, martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de octubre, un día más de lo habitual. Durante esos cuatro días los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3,50 euros por entrada.

Como es habitual, los espectadores deberán conseguir su acreditación en la web oficial www.fiestadelcine.com Los mayores de 60 y menores de 14 años no necesitarán acreditarse para participar en el evento.

La venta anticipada de las entradas para los cuatro días ya está disponible exclusivamente online, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas.

El lunes 3 de octubre, primer día de la Fiesta del Cine, las entradas también se podrán adquirir en taquilla y en los quioscos situados en los halls de los cines.

Los espectadores podrán disfrutar de la Fiesta del Cine en más de 345 cines que suman más de 3.030 pantallas, con películas como:

- Alcarràs, la multipremiada cinta de Carla Simón que está siendo un éxito en taquilla sobre la última cosecha de una familia de melocotoneros y la pérdida de una forma de vida.

- El reestreno de Avatar 1, de James Cameron, que permite repasar el taquillazo mundial de 2009 de cara al estreno en Navidades de su esperada segunda parte,

- 42 segundos, el drama protagonizado por Jaime Lorente, Álvaro Cervantes y Roger Casamajor que recorre la gesta del equipo español de waterpolo en las Olimpiadas de 1992 en Barcelona. De la rivalidad y el sacrificio a la coronación deportiva contra todo pronóstico.

- Ali & Ava. Una cinta de "realismo social y musical" en palabras de su directora, la británica Clio Barnard, sobre una pareja improbable que se une a través de la soledad y de su pasión por la música.

- Bullet Train. Cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka con unas pocas paradas intermedias. Descubren que sus misiones no son ajenas entre sí. La cinta de acción del verano protagonizada por Brad Pitt.

- Cadejo blanco es el tercer largometraje del estadounidense Justin Lerner, rodada en la ciudad costera guatemalteca de Puerto Barrios, en la que se adentra en el mundo de las pandillas juveniles.

- Dios mío, ¿pero que nos has hecho? es el divertido cierre de la trilogía más divertida del cine francés. La película se centra ahora en el matrimonio Verneuil, que está a punto de celebrar su 40 aniversario de bodas. Sus hijas deciden organizarles una gran fiesta sorpresa que dará lugar a nuevos y divertidos choques culturales, religiosos, políticos.

- Dragon Ball Super: Super Hero es una de las películas de animación japonesas más espectaculares y esperadas con personajes basados en la mítica serie.

- Tadeo Jones 3. Cinco años después de El secreto del rey Midas (2017), Tadeo Jones retornó a los cines con su aventura más espectacular y divertida, en la que regresan Sara, Jeff, Belzoni y Momia, aunque también conoceremos a muchos nuevos personajes.

- Modelo 77. El nuevo largometraje del cineasta sevillano Alberto Rodríguez es un thriller ambientado en la España de la Transición política y protagonizado por Miguel Herrán y Javier Gutiérrez sobre la incipiente organización de los derechos de los reclusos.

- Voy a pasármelo bien. La historia se ambienta en Valladolid a finales de los años 80. David es el protagonista, un niño que se enamora de Layla, la chica nueva de su cole. Ambos tienen en común su pasión por los Hombres G. Para mayores y pequeños amantes de la nostalgia y con unas muy bien hiladas canciones del grupo capitaneado por David Summers.

Además también estarán disponibles en pantallas durante la Fiesta del Cine: DC: Liga de supermascotas, Top Gun Maverick, No te preocupes querida, La consagración de la primavera, El Test, Fuego, Jaula, La lvaje La huérfana, La invitación, La vida padre, La casa entre los cactus, Moonage Daydream, Objetos, Pacifiction, Padre no hay más que uno 3, Smile, Spiderman: No way home (versión extendida), The Innocents, Viaje al paraíso.