La ideología de Liz Truss cambió drásticamente entre 1982, cuando su madre la llevaba a manifestaciones en contra de Margaret Thatcher, y 2010, cuando logró su primer escaño como diputada conservadora.

Durante su época de estudiante en la Universidad de Oxford, Truss fue un miembro activo de los Demócratas Liberales, un partido que durante mucho tiempo ha sido un oponente efectivo del Partido Conservador en gran parte de Inglaterra. El grupo liberal-demócrata en el que militaba defendía la legalización del cannabis y la abolición de la familia real británica.

Una de las contradicciones que han acompañado a Truss durante su campaña ha sido su postura sobre el ‘Brexit’. Antes del referéndum celebrado en junio de 2016, en el que el 51,9% de los británicos optó por abandonar la Unión Europea, la política defendió la permanencia de Reino Unido en el bloque comunitario. En ese momento, Truss afirmó que apoyaba a aquellos que querían permanecer en la UE porque “es del interés económico de Reino Unido y significa que podemos centrarnos en una reforma económica y social vital”.

“I am backing remain as I believe it is in Britain's economic interest and means we can focus on vital economic and social reform at home.“