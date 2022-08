Esta noticia se actualiza diariamente con datos de incendios activos captados por los satélites de la NASA. Los datos comparativos e históricos se actualizan semanalmente o cuando hay nueva información disponible.

Tres incendios forestales en Porto do Son (A Coruña), Viana do Bolo y A Pobra de Trives (Ourense) continúan activos este lunes tras quemar 204 hectáreas, aunque el primero está controlado y los otros dos, estabilizados, según informa la Consellería do Medio Rural. Por su parte, Castilla y León ha declarado este lunes nivel 2 de peligrosidad en el incendio que lleva activo desde el pasado martes en la zona del Campo de Tiro del Teleno, en el término municipal de Luyego (León). Y, en la Sierra Larga de Jumilla (Murcia), continúa estabilizado un incendio que se inició el sábado pasado y que ya ha arrasado 410 hectáreas, según han informado fuentes de la Consejería de Emergencias.

Incendios activos en España España se mantiene en riesgo extremo por incendios prácticamente en todo su territorio por las altas temperaturas en un año que está siendo especialmente complicado. Desde enero, los incendios forestales en España han arrasado más de 290.000 hectáreas, según las estimaciones del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS), aunque los datos provisionales hasta el 21 de agosto del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) rebajan la cifra a algo más de 247.000 hectáreas. Los cálculos de EFFIS suponen que la temporada de incendios de 2022 es la peor del siglo: en menos de siete meses, la superficie quemada ya superó a la que abrasó el fuego en todo 2012, hasta ahora el peor año desde que hay registros. El fuego arrasó cuatro veces más superficie que la media a comienzos de julio entre 2006 y 2021. Las altas temperaturas de este mes multiplicaron los incendios en España y complicaron las tareas de extinción. Los incendios de las últimas semanas han arrasado miles de hectáreas en Galicia, Castilla y León, Aragón, Extremadura y la isla de Tenerife.

Los peores incendios en lo que va de 2022 El primer gran incendio forestal del verano se declaró el 8 de junio en la localidad de Pujerra (Málaga), cercana a Sierra Bermeja. En concreto, el fuego afectó al paraje La Resinera, una zona inaccesible por tierra y con una densa arboleda de castaños, que ya se vio dañada por un incendio que arrasó más de 9.000 hectáreas hace diez meses. Alrededor de 3.000 personas fueron evacuadas del municipio de Benahavís tras lo que parece una negligencia durante tareas de mantenimiento. Se calcula que el fuego destruyó unas 3.500 hectáreas. La primera ola de calor del verano, entre el 11 y el 18 de junio, ya dejó decenas de incendios en 23 provincias de España. El más destructivo fue el que afectó a la Sierra de la Culebra, un conjunto montañoso de la provincia de Zamora que es reserva de la biosfera y en el que se quemaron casi 30.000 hectáreas. El fuego arrasó en torno a un 3% de la superficie de la provincia de Zamora y se convirtió en uno de los incendios más grandes en lo que va de siglo. Después se vio superado por el ocurrido un mes después en Losacio, en la misma zona. Zamora, que ya vio arrasadas más de 2.300 hectáreas en la Alta Sanabria por un incendio originado en Portugal en enero, es la provincia más castigada por los fuegos en este 2022. Losacio, Sierra de la Culebra o Ateca: antes, durante y después de los grandes incendios de este verano CRISTINA POZO GARCÍA | DatosRTVE

Los peores incendios en lo que va de siglo Frente a los datos diarios que ofrece EFFIS a partir de los satélites del Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea Copernicus, el Miteco publica periódicamente sus propios cálculos con información de las comunidades autónomas. A mediados de agosto, el primero cifraba en cerca de dos millones de hectáreas la superficie quemada en lo que va de siglo. El ministerio aumentaba la cifra hasta los 2,5 millones de hectáreas. La estadística del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, se centra en los fuegos en los que en los que la superficie quemada supera las 500 hectáreas. Decenas de fuegos ocurridos en este 2022 se han sumado ya a su lista de grandes incendios registrados en las últimas dos décadas. El de las Minas de Riotinto era hasta este año el mayor del siglo, pero fue desplazado por el ocurrido en Losacio, Zamora, en el mes de julio. El 95% de los incendios forestales son provocados por personas, en su mayoría por negligencia. Por eso, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior recomienda precaución y pide a los ciudadanos que adopten medidas de prevención Balance de incendios en España: hasta junio se ha quemado casi la misma superficie que en todo 2021 JAIME GUTIÉRREZ | DatosRTVE La superficie quemada en España casi duplica la media de la última década. Una tendencia que se repite en el conjunto de la Unión Europea: la superficie abrasada se multiplica por tres respecto a la media de los últimos 15 años por estas fechas, según EFFIS. La voracidad del fuego en territorios en los que normalmente no es una amenaza -como Austria, Hungría o Eslovaquia- unida al calor es un fenómeno que los expertos asocian innegablemente al cambio climático.