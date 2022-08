Como pasa con cualquier afición, los fanáticos del cómic tenemos nuestras crisis que nos hacen replantearnos nuestra relación con las viñetas. Afortunadamente, cada vez que me pasa a mí, descubro un puñado de cómics que me sorprenden, me emocionan, me hacen pensar o, simplemente, me entretienen y me divierten. Hoy os vamos a recomendar una docena de esos cómics y novelas gráficas que me han sorprendido últimamente y que no he podido recomendar hasta ahora.

'Laberintos' Portada de 'Laberintos' Empezamos con Laberintos (Reservoir Books), una nueva joya de Charles Burns, el David Lynch de los cómics, que siempre usa el lenguaje de las películas de terror de serie B, la novela negra, el pulp, la estética de los años 50 y los cómics de Robert Crumb como vehículo para hacer una aguda crítica social. Tras las aclamadas Agujero negro y Vista final, regresa con el primer tomo de lo que será una trilogía autobiográfica en la que retrata a un artista adolescente (que es su alter ego), sus obsesiones (como el cine de Serie B), sus sueños y sus miedos. Además de hablarnos de la problemática adolescencia y las relaciones insanas. El protagonista es Brian, un jovencito que disfruta haciendo cortos de ciencia ficción y dibujando inquietantes monstruos. Y que vive en un mundo onírico lleno de imágenes de pesadilla. Un mundo que se tambaleará cuando conozca a una atractiva jovencita de la que se enamora. Pero... ¿Entenderá la joven su universo de pesadilla?. Otra obra inclasificable, con un dibujo espectacular, y que no deja de sorprendernos, intrigarnos e inquietarnos desde la primera a la última página. ¡Imprescindible!

'Dragman' Portada de 'Dragman' Premio especial del jurado del festival de Angoulëme 2021, Premio Max y Moritz a la mejor novela gráfica internacional, Mejor novela gráfica del año según The Guardian e incluida en los Esenciales de ACDCómic, Dragman (Astiberri), es una sorprendente novela gráfica de Steven Appleby, en la que mezcla su amor a los cómics de superhéroes que leyó de niño, con su vida real como travesti, que tuvo que ocultar durante años como si fuera una identidad secreta. Una novela gráfica con numerosas lecturas, que es un canto a la tolerancia y al respeto a los demás. Y en la que el autor retrata sus propias inseguridades, hasta que se decidió a vestir como mujer, algo que ahora hace a diario. Además, el cómic es un divertidísimo homenaje a los superhéroes, a través de la historia de August Crimp, un hombre que solo tiene superpoderes cuando se pone ropa de mujer y que protagonizará una lucha interna por rescatarse a sí mismo, salvar su matrimonio y redimir el alma humana.

'Reckless: Amigo del diablo' Portada de 'Reckless: Amigo del diablo' El guionista Ed Brubaker es uno de los más importantes del cómic norteamericano actual (ganador de cinco Eisner y cinco Harveys), que saltó a la fama por su etapa en Capitán América, donde se atrevió a resucitar a Bucky Burnes y matar a Steve Rogers. Pero desde hace unos años ha revitalizado los cómics de serie negra, en colaboración con el dibujante Sean Phillips, con obras maestras como Criminal, Bad weekend, Cruel summer, Pulp, fatale, Kill or be killed o Fade out; todas publicadas por Panini, al igual que el proyecto actual de la pareja: Reckless, una serie de novelas gráficas protagonizadas por Ethan, una mezcla de detective privado, matón, recuperador... que se dedica a solucionar problemas serios a gente que lo necesita. En esta nueva aventura, Reckless 2. Amigo del diablo, Ethan aceptará buscar a la mejor amiga de su nueva novia, una chica que intentó ser actriz en Hollywood y desapareció tras mezclarse con una secta satánica. Una serie negra excepcional que os mantendrá intrigados desde la primera a la última página, como los grandes clásicos del género. Ya estamos deseando que se publique el tercer tomo.

'Sirenas borrachas' Portada de 'Sirenas borrachas' Kat Leyh (Leñadoras, Supercakes, Snapdragon) es una de las guionistas y dibujantes más populares del cómic juvenil actual ; y de los pocos autores que logra sorprendernos con cada una de sus obras. Como la que os recomendamos hoy: Sirenas borrachas (Norma editorial), en la que narra las aventuras de tres simpáticas sirenas aficionadas al alcohol que encuentran en los naufragios y que deciden someterse a un hechizo que les convierte en humanas, por unas horas, para poder salir a la superficie y beber todo el alcohol que quieran. Sin embargo, tras una apoteósica noche de juerga, a la mañana siguiente la resaca les descubrirá que no pueden revertir el hechizo y que tienen que aprender a vivir como humanas. Tan divertida como suena e igual de emocionante, este cómic es una joya para jóvenes de todas las edades. Y es que sus protagonistas son adorables y sus peripecias muy divertidas, aunque no falten unas gotas de dramatismo. Un cómic que os dejará con una sonrisa en la cara.

'Mitos nórdicos 1' Portada de 'Mitos nórdicos' Si os ha gustado Sandman, la serie que adapta el cómic más famoso y premiado de los 90, no podéis perderos Mitos nórdicos 1 (Planeta Cómic), la nueva obra de su autor, Neil Gaiman, en la que adapta algunos de los mitos escandinavos más conocidos, con la ayuda de grandísimos artistas como P. Craig Russell, Mike Mignola, Jerry Ordway, Jill Thompson, Dave Stewart o el gallego David Rubín. Una versión tan fiel como sorprendente de las historias originales de Thor, Odín, Loki y el resto de la pandilla. Tratándose de relatos transmitidos de forma oral, hay muchas versiones diferentes, pero, sin duda, esta miniserie de tres volúmenes ya es una de las mejores adaptaciones que podréis encontrar. Y, además, nos presenta versiones muy diferentes de los personajes de las películas de Marvel, y que son más fieles a los originales. Un cómic épico, visualmente espectacular, en el que no falta la poesía de Gaiman... y que nos deja con ganas de más.

'Diosa' Portada de 'Diosa' Aude Picault (1979), es una de las autoras francesas más interesantes de la actualidad y su nuevo trabajo, Diosa (Garbuix Books) es una pequeña joya. Una original vuelta de tuerca a la historia bíblica de Adán-Eva-Lilith. Un cómic erótico-festivo que es un puñetazo al patriarcado y que reivindica la libertad de la mujer sobre su propio cuerpo, algo en claro retroceso incluso en sociedades supuestamente avanzadas como la norteamericana, que acaba de prohibir el aborto. Un trabajo ganador del premio al mejor cómic creacionista erótico feminista, que narra cómo Lilith y Adán eran felices disfrutando del sexo en el Jardín de Edén, hasta que Adán quiso someter a Lilith. Esta lo mandó a paseo y lo dejó tirado, así que Adán pidió a Dios una mujer más dócil y así creó a Eva. Mientras que Lilith se convertía en el símbolo del pecado, del demonio y de la sexualidad, e incluso se la condenó al olvido y al ostracismo. Un relato que no puede ser más actual y en el que se agradece la representación gráfica del sexo, algo que también ha desaparecido en estos tiempos de corrección política y estupidez generalizada.

'Con las manos desnudas' Portada de 'Con las manos desnudas' Otra gran novela gráfica feminista es Con las manos desnudas (Liana editorial), en la que la escritora Leïla Slimani, ganadora del premio Goncourt, y el ilustrador Clément Oubrerie, homenajean a Suzanne Noël (1878-1954), pionera de la cirugía estética y luchadora por los derechos de la mujer y el voto femenino. Una apasionante biografía de una mujer que participó en la creación de la cirugía plástica como especialidad médica y que operó a muchísimos soldados desfigurados en la Primera Guerra Mundial, desarrollando métodos quirúrgicos revolucionarios, como el estiramiento facial (una de sus primeras clientas fue la mítica actriz Sarah Bernhardt). Una mujer que vivió como quiso, se convirtió en una auténtica celebridad, ayudó a muchísimas mujeres (y hombres) a recuperar su autoestima, y nunca dejó de luchar por los derechos de la mujer, por su independencia y por el reconocimiento de su trabajo. Destacar los fantásticos dibujos de Clément Oubrerie, y su cuidada reconstrucción de época.

'Juez Bao & el rey de los niños' Portada de 'Juez Bao & el rey de los niños' Ya os recomendamos el primer volumen de Juez Bao, de Patrick Marty y Chongrui Nie, en el que se narraban casos policíacos de este popular personaje histórico, una especie de Sherlock Holmes oriental que recorre la China Imperial resolviendo misterios e impartiendo justicia. En este segundo tomo, Juez Bao & el rey de los niños (Amok ediciones), el protagonista se dirige a la provincia de He Nan, donde la hambruna hace estragos y amenaza con sumir a la población en el caos. Pero tendrá que detenerse en un pequeño pueblo donde se están cometiendo extraños asesinatos de mujeres jóvenes y donde los más ricos están siendo extorsionados por una banda de ladrones. Dos misterios que tendrá que resolver rápidamente para llegar a tiempo de impedir las revueltas que se avecinan en He Nan. Destacar el giuon de Patrick Marty, lleno de suspense y con unos personajes geniales, y los espectaculares dibujos de Chogrui Nie, que son verdaderas obras de arte.

'Genio' Portada de 'Genio' ¿Qué es lo que se necesita para ser un genio? ¿Ser un genio garantiza el éxito en la vida o la vuelve más complicada? La respuesta a esta y otras preguntas sobre la genialidad las encontraréis en el cómic Genio (Dolmen), de dos de los autores más galardonados del cómic actual: Steven S. Seagle y Teddy Kristiansen (It’s a bird…) Una obra que nos cuenta la peripecia vital de Ted, un genio que trabaja en física teórica y que siempre ha destacado... hasta que tiene que trabajar con otros genios igual o más brillantes que él. Además es padre de dos hijos y su esposa está enferma, con lo que las ideas geniales cada vez le son más esquivas. Pero un día descubre que su suegro, que padece alzheimer, conooió a su ídolo, el mísimisimo Albert Eisntein, quien le susurró un secreto que podría cambiar el destino de la humanidad. Pero a veces los secretos deben seguir siéndolo por el bien común. Un cómic tan genial como el tema que trata y con unas maravillosas ilustraciones. Recordemos que, cuando murió, a Einstein le extirparon el cerebro y lo lonchearon para intentar averiguar el secreto de su inteligencia. Este libro intenta algo similar, pero de una forma más bella y elegante.

'Senso' Portada de 'Senso' Con Come Prima (2013), la historia de dos hermanos que recorrían Italia para honrar la memoria de su padre, Alfred (Lionel Papagalli) consiguió el premio del festival de Angoulema a la mejor obra del año. Y desde entonces no ha parado de crecer como autor. Su último trabajo es Senso (Salamandra Graphic), en el que narra el breve, pero intenso, encuentro amoroso de dos desconocidos, un hombre que se queda sin alojamiento porque su hotel se llena por una boda, y una mujer que está invitada al evento, pero no quiere estar allí. Dos extraños que enseguida sentirán una gran conexión y cuyo pasado iremos conociendo a medida que lo descubran ellos mismos. Aunque lo que más nos interessa es el futuro de esta pareja... ¿Irá más allá de una noche de pasión entre dos almas solitarias? Un cómic sensual e intenso que nos recuerda que, para escribir una gran historia, solo necesitamos a dos personajes que desnuden su alma. Destacar los bellíimos dibujos de Alfred para esta historia ambientada en idílico escenario: un hotel del sur de Italia.

'Flores rojas' Portada de 'Flores rojas' Tras El hombre sin talento, La mujer de al lado y Nejishiki, la editorial gallonero nos trae otra obra imprescindible de Yoshiharu Tsuge (Tokio, 1937), uno de los mayores artistas del manga japonés. Se trata de Flores rojas, una recopilación de 14 historias cortas publicadas en la revista Garo entre 1966 y 1968, en las que vuelve a estar presente el realismo mágico que caracteriza toda su obra. De ahí que aparezcan personajes icónicos de Japón como Sayoko, la 'niña de las flores rojas'. La naturaleza también vuelve a estar muy presente mediante animales simbólicos como la salamandra. Historias descarnadas, en las que aflora el pesimismo del autor sobre la época y en la que destacan personajes asediados por la miseria o la locuara. Una mezcla de poesía, misterio y crítica social, que hace de este autor el mejor cronista del Japón de la posguerra. Una joya incluída en la lista de Esenciales del primer semestres de 2022 de la ACDCómic.