A partir de este miércoles, las personas que decidan viajar en tren pueden obtener el abono gratuito de Renfe, pero deberán depositar una fianza y realizar un mínimo de viajes.

Los títulos multiviaje que permitirán a los usuarios beneficiarse de los descuentos del 50 % o de la gratuidad de sus servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia deberán utilizarse un mínimo de 16 veces y el importe de las fianzas rondará entre los 10 y los 20 euros. En caso de no cumplir con los viajes mínimos, la fianza será considerada como una indemnización y no será devuelta al viajero.

Desde el pasado 8 de agosto, los usuarios podían registrarse en la web y aplicaciones de Renfe para darse de alta y recibir las comunicaciones oportunas de la puesta a la venta de los abonos, que se pueden adquirir desde este 24 de agosto y que tendrán vigencia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022. En el caso de los nuevos bonos de alta velocidad y los abonos Avant, el periodo de uso se amplía un mes, hasta el 31 de enero de 2023. Estas son las principales claves:

Abonos Avant

Los servicios Avant OSP (obligación de servicio público) van a contar con un descuento del 50 % para los usuarios recurrentes, que se aplica a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45). Los abonos vendidos con anterioridad cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos, podrán solicitar la devolución del 50 % de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa de Renfe. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50 %.

Condiciones específicas: