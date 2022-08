El Pi demana al Govern que dugui el decret d'estalvi energètic davant el Constitucional si invadeix les competències autonòmiques

El Pi ha presentat avui una proposició no de llei urgent per demanar al Parlament un informe jurídic que determini la constitucionalitat del decret d'estalvi energètic, presentat pel govern espanyol, per una possible invasió de les competències autonòmiques.

Invasió de competències Com el termini per a poder recórrer el decret llei és breu, de tan sols tres mesos, és per això que demanen que la proposició es tramiti per urgència. Si l'informe finalment conclou que existeixen dubtes suficients sobre la constitucionalitat d'aquest, insten d'igual manera al Govern de les Illes Balears a què presenti un recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional. “Hauria de ser una decisió de les institucions de les Illes Balears“ Des del Pi creuen que, mitjançant aquest decret, s'estan trepitjant les competències de les Balears. El seu portaveu Parlamentari, Josep Melià, explica que "si les Balears són competents en matèria de medi ambient o energia, les mesures que s'han de prendre en matèria d'estalvi energètic, també hauria de ser una decisió de les institucions de les Illes Balears".