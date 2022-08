El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, autorizó el registro del pasado lunes a la residencia del expresidente Donald Trump en Florida y ha pedido este jueves autorización a un tribunal del sur de este estado para que haga pública dicha orden.

En una breve declaración tras la cual no ha aceptado preguntas, Garland ha defendido la legalidad del registro y ha señalado que este tipo de decisiones no se toman "a la ligera", condenando los "ataques infundados" a su departamento y al FBI.

Garland, el máximo responsable de las fuerzas del orden del país, ha indicado que el Departamento de Justicia había pedido a un tribunal que no revelara la orden de registro presentada como parte de la investigación debido al "interés público sustancial."

No estaba claro si el equipo legal de Trump se opondría a la publicación de la orden, que podría arrojar luz sobre la naturaleza de la investigación, por lo que el fiscal ha aclarado que siempre que es posible se opta por medios "menos intrusivos" como alternativa.

Amenazas y críticas contra el Departamento de Justicia

El registro sin precedentes en el complejo Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach supuso una importante escalada en una de las muchas pesquisas a las que se enfrenta desde su mandato y en sus negocios privados.

01.37 min El FBI finaliza el registro en la residencia de Donald Trump

En concreto, el objetivo era recuperar documentos de seguridad nacional que el expresidente no entregó a agentes federales durante una reunión en junio en la que el FBI ya se llevó más material en cumplimiento de una orden judicial, según apuntan varios medios estadounidenses como CNN y The New York Times, que citan a fuentes conocedoras del caso.

El Departamento de Justicia de Garland se ha enfrentado esta semana a feroces críticas y amenazas tras el registro. Los partidarios de Trump han acusado a los demócratas de utilizar la burocracia federal para atacar al expresidente, quien se considera víctima de una "caza de brujas". Por ejemplo, el gobernador de Florida Ron DeSantis, denunció que se trataba de una redada de "adversarios" políticos.

La Casa Blanca ya ha desmentido que el presidente, Joe Biden, estuviera al tanto del registro y defienden que el Departamento de Justicia realiza investigaciones de forma independiente y que conocieron la noticia en medios de comunicación.

Algunos demócratas, por su parte, han criticado a Garland por ser demasiado cauteloso a la hora de investigar a Trump por sus intentos de anular su derrota en las elecciones de 2020 frente a Biden.

Por otro lado, el director del FBI, Christopher Wray, ha anunciado que habían recibido amenazas, calificándolas de "deplorables y peligrosas". "La violencia contra las fuerzas del orden no es la respuesta, sea cual sea su problema", ha añadido. Estas amenazas contra el cuerpo se han disparado especialmente en foros de internet habitualmente usados por simpatizantes del exmandatario.