Junto a las huelgas convocadas por los tripulantes de Ryanair y EasyJet que están provocando cancelaciones de vuelos para los viajeros en este mes de julio, se añade otro problema: el extravío de las maletas. Tanto si el equipaje se pierde, llega tarde o con daños, los viajeros tienen derechos a una compensación económica que puede ser mayor si la maleta finalmente no aparece. Para ello, debe dejar constancia de la incidencia y presentar una reclamación en el propio aeropuerto.

El primer paso: no abandonar el aeropuerto sin reclamar

Lo importante es no irse del aeropuerto sin antes poner la reclamación. Si la maleta no sale por la cinta del equipaje, los usuarios deben acudir al mostrador de su compañía aérea y solicitar un Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR) que deben rellenar, tal y como indica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En caso de que la ventanilla de la aerolínea no esté abierta, se podrá acudir a algún representante o agente en el propio aeropuerto.

Una vez rellenados estos datos y dejando constancia de la incidencia, debe presentar una copia del PIR y la reclamación en los mostradores de la empresa con la que contrató su vuelo. La OCU facilita un modelo de este documento y, además, recomienda posteriormente confirmar la reclamación presentando un escrito en el departamento de Atención al Cliente de la compañía.

En caso de que la ventanilla de la aerolínea no esté abierta en el momento de la incidencia, puede recurrirse a la vía telefónica, email o acudir a Aena o la autoridad aeroportuaria del lugar donde se encuentre el viajero.