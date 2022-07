Els trossejadors de garrova confien en una pujada del preu aquesta campanya que serà més curta

Les perspectives de la campanya de la garrova, que començarà d'aqui a un parell de setmanes, són bones quan el preu. Així ho han reconegut des de l'Associació de Trossejadors de garrova associats a la PIMEM. Tot i que mantenen la prudència, reconeixen que el punt de partida és el preu de l'any passat, per damunt d'un euro. Alguns, fins i tot a la vista de la manca de cereal, a causa de la guerra d'Ucraïna, aventuren un preu que pugui fregar els dos euros. I és que la garrova és un dels components del menjar de molts d'animals i forma part dels pinsos formulats que hi ha en el mercat.

Quan al garroví podria ser que el preu respecte al preu de la garrova s'alteri, encara que depèn molt del comprador de goma i del mercat. Avui dia tot apunta al fet que podria ser una mica més elevat que l'any passat.

El garrover, un any molt un altre menys

Per contra, s'espera una collita més curta. El sector recorda que en el cas de la garrova cada any hi ha una alternança entre bona i mala recollida d'aquesta fruita seca i que de manera excepcional hi ha hagut dos anys seguits molt bons a la nostra illa. Per això, enguany s'espera que baixi la producció devers el 30% respecte de l'any passat. Serien, finalment, entre 15 i 20 mil tones de garrova

D'altra banda, l'associació ha comunicat que segueixen els treballs amb la conselleria sobre les recerques autòctones amb l'objectiu de conèixer quines són les varietats que més rendiment tenen, és a dir, quin tipus de garrova aporta més sucre, fibra i rendiment de garroví. Actualment Balears concentra el 33% de la superfície total que hi ha a Espanya, amb una producció d'entre 100.000 i 150.000 tones de garrofa. A les Balears hi ha una superfície d'agricultura ecològica de 39.765 hectàrees de la quals 33.679 estan a Mallorca. La garrova arriba a les 1.600 héctareas.