'Envolturas' o el poder de la palabra, una obra que deslumbra por su exquisito lenguaje y su capacidad evocadora

Envolturas (Autografía editorial) es la primera novela de Mario Martín Fernández, un recién llegado al mundo literario que presume de haber aprendido el abecedario por el final, porque la primera letra que escribió fue la Z de El Zorro en el suelo cada vez que tenía un palo a mano con el que dibujar. Y ese sentimiento de rebeldía y libertad de la niñez renace cada vez que se enfrenta a un nuevo texto.

Con un apabullante dominio del lenguaje que nos lleva a pensar por momentos en el gran Miguel Delibes, y una capacidad descriptiva de personajes, paisajes y situaciones que captan la atención del lector de una manera casi obsesiva, desde que los ojos se posan en las palabras de inicio de Envolturas, el único afán es pasar páginas hasta llegar hasta el fin. Páginas de ida y vuelta porque la belleza del discurso narrativo incita a que en más de una ocasión se sienta la necesidad de volver atrás para releer lo ya leído y paladear de nuevo con calma.

“La novela la empecé a escribir antes de la pandemia, sin ninguna prisa, a ratos, que es como escribía yo antes de coger costumbre -nos cuenta Mario Martín Fernández-. Cuando llegó toda esta movida, todo este descoloque vital, me encontré con un montón de tiempo todos los días, pues no tenía que ir a trabajar. De repente me vi confinado en mi lugar favorito, nuestra casa, con mis personas favoritas, mi mujer Nieves y mi hijo Héctor y con nuestro perro favorito, Rusty, con el que salíamos durante el confinamiento, más alegres que nunca, al paseo (gracias amigo). Me da apuro hablar de esta situación y decir que me aportó algo bueno, pero lo cierto es que durante ese período surrealista y doloroso, la novela se escribió a un ritmo constante y más deprisa de lo habitual, como si tuviera prisa en poner Fin, como si quisiera animar con el ejemplo al término de todo este tostón pandémico”.

Leandro, un muchacho sumido en el mutismo

El protagonista de Envolturas se llama Leandro, un muchacho sumido en el mutismo que acepta todo lo que se le viene encima sin rechistar, pues se cree merecedor de cualquier humillación. Pero cuando habla, su voz, muy a su pesar, es la voz de la conciencia en estado puro, un Pepito Grillo implacable que no conoce la clemencia y al que no se le puede engañar ni siquiera con lágrimas auténticas. Los efectos que provocan sus palabras en los que las escuchan son insospechados.

“Envolturas nació sin darse cuenta; nació de una frase que escribí dentro de mi cabeza en un desvele nocturno -prosigue el autor-. Afortunadamente, en ese momento, tenía mi cuaderno a mano, ya que soy incapaz de retener las ocurrencias en la memoria, especialmente las que se me aparecen entre sábanas. Mi madre deseaba que naciera envuelto en un sudario, escribí rápidamente antes de que se me escapara; me pareció tan siniestra, tan motivadora, que ya no paré hasta convertirla en una historia. La historia la comencé, pues, con el monólogo de Leandro, y lo escribí tan de corrido, que fue como si me lo estuviera dictando el propio protagonista. Me resultó muy divertido escucharle, aunque el muchacho no cuente otra cosa que tristezas, quizás porque nada de lo que relata tiene que ver con mi vida. Sin embargo, las cartas que escribe Leandro sí están basadas en una vivencia personal y algunas cosas de las que cuenta en ellas ocurrieron realmente, incluyendo los abusos que sufre Leandro por parte de un compañero del internado: en esos lances Leandro soy yo. Recordar esto no me resultó tan divertido como el monólogo, pero tampoco pesaroso, ni terapéutico; es algo que tengo superado, creo, pero por si acaso le he pasado el mochuelo a Leandro.

A partir del monólogo de Leandro la historia me la fui contando más despacio. Me pasaba días sin aportar nada nuevo, simplemente disfrutando y puliendo lo ya escrito. Y de repente, a partir de un pensamiento matutino y campestre (que me hacía levantarme rápidamente de la cama para apuntarlo en el cuaderno antes de que se me escapara por algún agujero de mi cabeza) la historia cogía carrerilla. Podríamos decir que la historia se fue forjando en mi cabeza a golpes de bucólicos amaneceres. Fíjate tú”.

“El enojoso don de Leandro nace del deseo de no hacerse notar, de no molestar, de no ser oído, en definitiva de no existir, pues no le quiere vivo ni su propia madre-continúa Martín Fernández-. El don de Leandro hace referencia al poder de la palabra, ya sea escrita o hablada: una mina de grafito, por ejemplo, puede hacer mucho más daño escribiendo una sola palabra que una docena de minas anti personas; una voz tierna puede ser más beneficiosa que una docena de pastillas antidepresivas.”