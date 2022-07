El barri de Pere Garau, a Palma, ja té biblioteca municipal

Tenir una biblioteca pública a la barriada ha estat sempre una reivindicació dels veïnats de Pere Garau. Volien tenir un lloc que pogués ser un punt de trobada i integració cultural per a gent de totes les edats. Ara ja és possible.

Àngels Fermoselle, vicepresidenta de l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics, ARCA, creu que serà possible demostrar en poc temps que la biblioteca funcionarà a la barriada i que, molt aviat, "serà necessari trobar un local encara més gran".

Per la seva banda, el regidor de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, ha destacat la "importància d'obrir noves biblioteques", ja que, explica, "són les autèntiques antenes culturals de Palma, espais per difondre i connectar i que es converteixen en llocs de trobada entre cultures".

Dedicada a Encarnació Viñas

Precisament, i per petició d'entitats com ARCA o Flipau amb Pere Garau, la biblioteca ha rebut el nom de l'activista cultural Encarnació Viñas, de qui ja fa 12 anys ARCA reivindicà la seva figura per a la biblioteca de Pere Garau. Amb aquest clam van aconseguir fa no molt la instal·lació d'una figura d'ella a la plaça ubicada a la cantonada entre els carrers de Luca de Tena i d'Isidoro Antillón.

La nova biblioteca s'ubica a la plaça de Pere Garau i estarà oberta de dilluns a divendres de 8.30h del matí a 20.30 del vespre durant l'estiu. A partir de setembre, també s'obrirà els dissabtes al matí, de 9.00 a 13.00h.