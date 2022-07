Mapa de radares: consulta todos los controles de velocidad en las carreteras españolas

La DGT prevé 4,5 millones de desplazamientos por carretera para la primera operación salida del verano. Para controlar un movimiento de esta magnitud, se ha desplegado un dispositivo de seguridad que permanecerá activo entre el 1 y el 3 de julio. No obstante, advierte que el número de movimientos previstos durante todo el mes es de 44 millones.

Además de la vigilancia activa en las carreteras con cámaras, drones y helicópteros, el organismo dirigido por Pere Navarro cuenta con una red de más de 2.000 radares fijos, móviles y de tramo distribuidos por toda España, a los que hay que sumarle otros cerca de 600 gestionados por Cataluña y País Vasco*, que le permiten controlar los excesos de velocidad.

Madrid es la provincia con más radares de España

Según datos actualizados en mayo de 2022, la red de radares de España cuenta con 957 radares fijos, 1.455 radares móviles y 132 radares de tramo repartidos de manera uniforme por la geografía española. No obstante, esta información no incluye los radares móviles y de tramo del País Vasco, sobre los que el Aepartamento de Tráfico autonómico (Trafikoa) no ofrece información.

Con una alta densidad de tráfico, Barcelona acumula en torno al 7% de todo este sistema y destaca por tener uno de cada diez radares fijos de España. A estos 101 detectores, se suman otros 57 móviles y 24 de tramo. Madrid y Girona son las siguientes provincias en número de radares, con otro 3% del total cada una.

Aparte de Barcelona, Palencia y Ciudad Real también destacan en cuanto al número de radares móviles. Cada una de estas comunidades cuentan con 41 tramos de colocación de este tipo de cinemómetros que se instalan en coches camuflados u oficiales de la Guardia Civil.