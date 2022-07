Dos ex ministros de Sanidad se unen a la nutrida lista de candidatos a suceder a Boris Johnson

Además de Javid y Hunt, se han presentado el ministro de Economía, Nadhim Zhawi; el titular de Transporte, Grant Shapps; el exministro de Economía Rishi Sunak; el presidente del comité de Exteriores de la Cámara de los Comunes, Tom Tugendhat; la fiscal general, Suella Braverman, y la ex secretaria de Estado de Igualdades Kemi Badenoch.

Se espera que la titular de Asuntos Exteriores, Liz Truss, también se una a las primarias, posiblemente este lunes, de acuerdo con algunos medios británicos.

Otro de los favoritos, el ministro de Defensa, Ben Wallace, ha descartado este sábado presentar su candidatura al indicar en su cuenta de Twitter que está centrado en mantener la seguridad el país.

“After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2“