⏳ Esta noticia se actualiza los miércoles con información procedente de Our World in Data y del Ministerio de Sanidad.

El camino hacia la inmunidad global frente al coronavirus continúa: más de 5.200 millones de personas -el 67% de la población mundial- ya están vacunadas con al menos una dosis. Sigue leyendo para tener todos los detalles de la vacunación contra la COVID-19 en el mundo.

Resumen de situación

El cómputo mundial de dosis administradas supera ya los 12.000 millones de inyecciones y la media diaria ronda los cuatro millones, según los datos recogidos por Our World in Data sobre la vacunación en el mundo. La campaña avanza en alrededor de 200 territorios y países de todo el planeta, entre ellos, España.

El mundo alcanzó el primer millón de personas vacunadas con al menos una dosis a finales de diciembre de 2020 y pocos días después la cifra ya superaba los 20 millones. Una de cada 100 personas ya había recibido al menos un pinchazo en febrero de 2021, y esta cifra se elevó a una de cada diez en abril. A finales de octubre de ese mismo año, la mitad de la población mundial ya contaba con al menos una dosis, pero existe una gran diferencia entre continentes.

El objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es llegar al 70% de la población mundial vacunada a mediados de este año 2022, después de que la meta del 40% que se había planteado para el 2021 no se cumpliera. Por el momento, gran parte de África no alcanzaría ese umbral, pero tampoco países de Europa, Latinoamérica y Oceanía, según cálculos realizados por DatosRTVE a partir de las estadísticas recopiladas por Our World In Data.

Por otra parte, en muchos países se ha iniciado una nueva ronda de vacunación para administrar dosis de refuerzo a personas vulnerables, consideradas de riesgo y mayores. Ya se han administrado más de 2.000 millones de estas dosis adicionales, que suponen buena parte de las inyecciones que se ponen de media al día.

El siguiente gráfico muestra el ritmo de vacunación en el mundo con el número de dosis diarias y la media semanal.