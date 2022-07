Destripando la historia nos descubre a 'Los monstruos más chungos'

Desde hace unos años Pascu y Rodri (Álvaro Pascual y Rodrigo Septién) triunfan en Youtube contando el lado más canalla (y divertido) de la historia en su canal Destripando la historia, que tiene casi 5 millones de seguidores. Un éxito que también han trasladado al papel con una colección de libros dedicados a dioses, héroes, villanos y princesas. Y a los que ahora se suma Los monstruos más chungos (Alfaguara), en el que, con su habitual sentido del humor, y unos estupendos dibujos, repasan algunos de los monstruos más entrañables de la historia.

"Empezamos a pensar de qué habíamos hablado hasta ahora y vimos monstruitos por ahí que no tenían amos -confiesa Rodri-. Nos parecieron muy graciosos y enseguida me vino el título a la cabeza: Los monstruos más chungos. Así que pensamos en algunos de los más famosos, como el Yeti y luego investigamos para añadir otros más desconocidos pero igual de interesantes".

"Lo que hacemos en los libros -añade Pascu-, es rescatar aquellos personajes que nos gustan pero a los que no podemos dedicar un video propio debido a la gran producción que tienen. Los libros son ideales para investigar a esos dioses, monstruos... de los que queremos hablar a nuestro estilo. Y para la selección intentamos buscar diversar mitologías de varias partes del mundo, porque al principio teníamos a todos los monstruos griegos y romanos y no queríamos que fuera un monográfico. Por eso recurrimos a monstruos chinos, japoneses, nórdicos, nepalíes... Como el Yeti del Himalaya o el Kraken, que se supone que está en todos los mares. Y hemos dibujado un mapa donde situamos a cada monstruo en su habitat, para que los lectores los encuentren enseguida".

Una versión divertida y amable de los monstruos

Preguntamos a Pascu cómo consigue dibujar una versión novedosa de personajes tan populares como el Yeti o el Minotauro: "Me gusta hacer una versión divertida y amable, que a todo el mundo le gusten nuestros monstruos. De lo que más disfruto es de esa parte de diseño. Por ejemplo, he disfrutado mucho cogiendo al Kraken, ese pulpo gigante y aterrador, y convirtiéndolo en un pulpito agradable, aunque sea enorme. Para otros monstruos menos conocidos en occidente, como los Kappa japoneses, es más fácil porque no tenemos una imagen tan prefijada de ellos"

Y es que este libro nos descubre a monstruos como los kitsune (zorros mágicos) o esos kappa (diablillos acuáticos), ambos de la mitología japonesa. "Yo no los conocía y ha sido Pascu el que me los ha descubierto -confiesa Rodri-, porque a él le encanta el anime. Y son muy divertidos".

"A mi me encanta Jörmundgandr (la serpiente que rodea la tierra según la mitología nórdica) -confiesa Pascu-. Ahora esa mitología está muy de moda, con Thor, y parece que todo el mundo la ama, pero la verdad es que nos quedan muchas cosas que descubrir sobre ella. Al final siempre recurrimos a las mismas historias. Por eso queríamos investigar más allá. Por ejemplo, hemos descubierto que antes que el Kraken existió el Leviatán hebreo, que creó dios para echarse unas risas. Y cuando empezó a comerse a la gente dios pensó: "¡Uy!, creo que me he pasado". Esa parte es muy divertida".