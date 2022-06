El estado de Misuri ha sido el primero en prohibir la interrupción voluntaria del embarazo después de que el Tribunal Supremo revocara el histórico fallo 'Roe versus Wade' de 1973 que reconoció por primera vez en el país el derecho constitucional de la mujer al aborto y se prevé que sean 26 más

A través de un comunicado de su fiscal general, Eric Schmitt, en su cuenta de Twitter, ha comunicado la decisión. "Missouri se ha convertido en el primer estado en poner fin al aborto de manera efectiva y se ha convertido en el estado más provida de Estados Unidos".

“��BREAKING: With the Dobbs decision just handed down and a stroke of my pen — Missouri became the first state to effectively end abortion and has become the most Pro Life state in America. pic.twitter.com/8asHJKMIdo“