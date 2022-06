Los humanos buscamos amigos con un olor corporal parecido al nuestro, según un estudio

La "química" entre personas es poderosa, y no es solo una metáfora.

Un estudio publicado en Science Advances ha descubierto que las personas con un olor corporal similar tienen más probabilidades de congeniar y ser amigas.

Oler (a uno mismo y a los demás) es una herramienta básica para muchos mamíferos terrestres que deciden así quién es amigo o enemigo y, aunque los humanos también se huelen a sí mismos y a los demás, cuál es el papel que el olfato desempeña en nuestras amistades no está claro.

La hipótesis de un equipo de investigadores del Instituto Weizmann (Israel) es que los humanos se huelen a sí mismos y a otros para evaluar inconscientemente la similitud del olor corporal y promover la amistad.

“People with similar body odors are more likely to hit it off and become friends, according to a new study. https://t.co/RCVUJBh8no pic.twitter.com/I17KoHEpUm“