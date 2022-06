El Watergate fue desvelado gracias a la labor de investigación de los reporteros del Washington Post Bob Woodward y Carl Bernstein. Sus notas manuscritas forman parte de la historia del periodismo y pueden consultarse. Están depositadas en más de 80 cajas custodiadas por el Centro Harry Ransom. El acceso a estos documentos no es directo, pero puede solicitarlo cualquier persona. Es necesario registrarse con una cuenta gratuita y hay que pagar “70 céntimos” por cada página de documento en formato PDF, según nos explica su Departamento de Prensa.

Entre los documentos disponibles figura una lista de fuentes y teléfonos que utilizaron Bernstein y Woodward en la investigación del Watergate y las notas que tomó Woodward en sus entrevistas con ‘Garganta Profunda’. Uno de los documentos disponibles es la primera anotación de Woodward que dio inicio a la investigación periodística: “5 hombres arrestados en el Cuartel General Demócrata”.

“#OTD in 1972 @washingtonpost reported the previous day's break-in at the DNC's office in the #Watergate complex in Washington, DC. See Bob Woodward’s notes from the arraignment of the five men arrested & much more in the Bob Woodward and Carl Bernstein Watergate Papers. pic.twitter.com/SMZ3DPOnD3“