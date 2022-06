Medio millar de empresas españolas ven peligrar sus ingresos por la crisis entre Argelia y España

Después de que Argelia suspendiera el miércoles el tratado de amistad y cooperación con España, la preocupación es máxima entre las empresas españolas que exportan al país africano o están instaladas en él. Son unas 500, muchas de ellas medianas empresas que se dedican al cartón, productos químicos o menaje de hogar, en las que muchos pedidos y envíos se han paralizado. Argelia, sin embargo, ha negado este viernes haber congelado las transacciones comerciales con España.

Una de las afectadas ha sido Vitrinor, una empresa cántabra de menaje de cocina que, de un día para otro, ha visto cancelados sus pedidos en Argelia. En total, 200.000 euros en sartenes y ollas que tendrán que buscar nuevo destino. Su director general, Fernando Garay, ha explicado a TVE que la repercusión en su actividad ha sido inmediata.

"Estamos presentes en Argelia desde 2010, nuestra cifra de negocio sostenible en los últimos años estaba en torno al millón de euros, el 2% de nuestra facturación", explica Garay. "El impacto es limitado, pero se suma a que también nos hemos visto afectados por la guerra entre Ucrania y Rusia, dos mercados en los que también estábamos presentes".

Argelia anunció este miércoles la cancelación de su Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España por su "injustificable" posición sobre el Sáhara Occidental y el plan de autonomía marroquí. El jueves, RTVE.es tenía acceso a un comunicado en el que la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros de Argelia, ordenaba la congelación de la domiciliación bancaria en las operaciones de comercio exterior desde y hacia España. Argelia, por su parte, niega haber congelado las transacciones comerciales con España.

Tras conocerse la noticia, la empresa Vitrinor se encontró con que un pedido por valor de más de 200.000 euros fue cancelado "de manera súbita". "Nuestro distribuidor se vio obligado a cancelarlo ese mismo día, un pedido que estaba cursando desde hace meses con fecha de entrega a finales de junio", expone Garay.

Tal y como explica el gerente de esta empresa castellonense, Fernando Fabra, la situación impide cualquier exportación de productos a Argelia, país al que destinan normalmente la mayoría de sus exportaciones , y el segundo destinatario de todo el sector. "Nuestros clientes nos dijeron que no podían hacer ninguna domiciliación bancaria, con lo cual no podían hacer ninguna importación de producto".

Según Peró, las notas que han recibido de " congelación total y absoluta " de todas las domiciliaciones de entregas de productos desde España. Además, explica, "otro aspecto importante es que las grandes navieras han cortado el tráfico desde España a Argelia, porque no se arriesgan a que los barcos lleguen y no puedan pasar".

Incertidumbre por los productos entregados y no cobrados

No saben qué ocurrirá con los productos que ya han sido exportados y no cobrados. Sobre ellos, Fabra habla de "incertidumbre". Pese a que sus clientes les dicen que, al ser anterior a la suspensión, se debería poder pagar, nada está claro. "Al tener que pasar por la aprobación del gobierno argelino, no sabemos si lo van a bloquear".

Las empresas coinciden en el alto riesgo a nivel económico al que se enfrentan. En total, unas 500 empresas en ambos países están afectadas por la situación.

"Tengo una empresa amiga que importa toda la materia prima de España, 100% va a tener que cerrar", expone a TVE el presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Argelina, Djamel-Eddine Bouabdallah.

Desde España, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, garantizaba este viernes la "absoluta determinación" del Ejecutivo para defender "el interés de España y de las empresas españolas" tras la crisis diplomática en Argelia, sin dar más detalles sobre posibles vías diplomáticas. Los empresarios de ambas orillas piden a sus respectivos gobiernos que se sienten a hablar y les permitan seguir comerciando lo antes posible.