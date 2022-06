Se ha difundido un vídeo en redes aparentemente mostrando un ataque contra tres periodistas cuando están trabajando en una carretera de Ucrania y cómo uno de ellos resulta herido. Las imágenes son reales, como hemos podido verificar. Hemos geolocalizado el lugar del ataque en una carretera de Lisichansk, en el este de Ucrania.

La grabación muestra a tres personas identificadas con chaleco de prensa en una carretera frente a dos militares con sendos vehículos. Registra el momento en el que una deflagración alcanza a los reporteros. Uno de ellos queda tendido en el suelo gritando de dolor, mientras otro compañero le ayuda. Luego aparece un militar que se acerca para ver cómo está.

“Foreign and Ukrainian journalists almost got hit by the arrival of rusnyas artillery.



At least one Ukrainian soldier and one journalist were injured. pic.twitter.com/pQlA8F44UM“