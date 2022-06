El Primavera Sound regresa este jueves al Parc del Fòrum de Barcelona tras dos años cancelado por la pandemia. El certamen abre la temporada de festivales con una edición que se prolongará durante dos fines de semana. También contará con cinco días de conciertos en varias salas de la capital catalana. El festival viene pisando fuerte y ofrecerá doce días de conciertos en los que se espera la asistencia de medio millón de personas.

Entre todos los artistas que cubren su cartelera, destacan algunos nombres como los de Nick Cave & The Bad Seeds, Pavement, Dua Lipa, The National, Beck, Gorillaz, Maria del Mar Bonet, Tyler the Creator, Lorde, Bad Gyal, King Gizzard & The Lizard Wizard, Antònia Font, Yeah Yeah Yeahs, Run the Jewels, The Smile, Slowdive, Jorja Smith, Tame Impala, Phoenix, Mavis Staples, Interpol y Megan Thee Stallion, entre muchos otros.

Dos fines de semana llenos de música El Parc del Fòrum acogerá a unas 400 bandas durante los dos fines de semana de esta edición del Primavera Sound en los 16 escenarios desplegados a lo largo del parque. Los dos escenarios centrales estarán alineados en la explanada principal para facilitar los desplazamientos. Las jornadas en el Parc del Fòrum contarán con cabezas de cartel como The Strokes, Tame Impala, Tyler the Creator, Jorja Smith y Gorillaz. Actuarán ambos fines de semana, además de los habituales Shellac. Otros como Nick Cave & The Bad Seeds, Beck, Lorde, The National, Dua Lipa e Interpol solo lo harán en uno de ellos. Tras la ausencia de Massive Attack por enfermedad de uno de sus componentes anunciada hace semanas, se han anunciado a última hora las caídas del cartel de grupos como Bikini Kill, Georgia, Girl in Red, Lingua Ignota y Kehlani. Ante esto, el festival ha incorporado a su cartel a Joan Miquel Oliver, el rapero Bada$$, el dúo Let's Eat Grandma, el productor Nexcyia y Los Hermanos Cubero. También 107 faunos, Low, Marina Herlop, Paloma Mami y Rigoberta Bandini han sumado nuevos conciertos a los que ya tenían programados en el festival. Desde la organización del festival, han informado que se han dado de baja 23 artistas, pero se han sumado 146 desde que se anunció el cartel de esta edición el pasado 24 de mayo de 2021. @@NOTICIA[/n/2080060,IMAGEN] El Primavera Sound cerrará su programación el próximo 12 de junio con una fiesta diurna, el Brunch-On the Beach en la playa de Sant Adrià de Besòs. Esta despedida del festival contará con Nina Kraviz, Amelie Lens y Peggy Gou, entre otros.

Más de 200 conciertos en las salas de Barcelona Para celebrar el vigésimo aniversario del Primavera Sound, se ha creado un festival paralelo para completar la oferta musical. El Primavera a la Ciutat, que es como lo han bautizado, ofrece al público la posibilidad de ver en las principales salas de Barcelona a algunos de los artistas que van a actuar durante los dos fines de semana para que mucha más gente tenga la oportunidad de disfrutarlos. También se podrán encontrar dentro de la programación conciertos y fiestas propias, que no estarán en el festival principal. El Primavera a la Ciutat contará con 14 salas que desde el 5 al 8 de junio albergarán cerca de 200 conciertos. A ellos podrán acceder por orden de llegada los poseedores del abono del Primavera Sound. Además, se reservará un 15% del aforo para las entradas individuales. Entre los recintos, se encuentra la Sala Apolo, La 2 de Apolo, Razmatazz 1 y 2, Sidecar, ParalÀlel 62, RED58, La Tèxtil, La Nau, Laut, Bóveda, Vol, el Poble Espanyol y Upload. En ellas se ofrece la posibilidad de ver a algunos de los cabezas de cartel del festival, como Beck, Megan Thee Stallion e Interpol. Uno de los casos paradigmáticos será King Gizzard & The Lizard Wizard, que prevé cinco conciertos entre las jornadas en el Fòrum y el Primavera a la Ciutat. El Poble Espanyol tiene previsto acoger el domingo 5 de junio los conciertos de Paloma Mami y Cuco. El miércoles 8 se podrá disfrutar en esta misma sala de Ride y Khruangbin.

Overbooking en la fiesta de bienvenida Este miércoles, el Primavera Sound ha ofrecido a todos los que disponían de entrada para alguno de los dos fines de semana en el Fòrum la posibilidad de asistir a una fiesta de bienvenida en el Poble Espanyol. Sin embargo, centenares de personas se han quedado sin poder entrar y disfrutar de los conciertos. A las siete de la tarde ya se habían formado larguísimas colas en las proximidades del recinto de Montjuïc donde actuaban cuatro grupos. Poco después de las ocho de la tarde, los responsables de seguridad han avisado a los que todavía esperaban de que ya se había completado el aforo y que se cerraba la entrada. El Poble Espanyol, con capacidad para 4.500 espectadores, es el lugar donde nació el Primavera Sound en 2001. Dos décadas después, ha sido el espacio elegido para iniciar esta edición especial en la que el festival quiere celebrar el 20 aniversario que no pudo conmemorar en 2020.

Ambiente festivalero En la fiesta de bienvenida ya se respiraba ese ambiente festivalero que tanto han echado de menos los que frecuentemente asistieron en los años previos a la pandemia al macroevento barcelonés. El punk adolescente de las californianas The Linda Lindas ha dado el pistoletazo de salida al Primavera Sound pospandémico. Las componentes de esta banda son jóvenes de entre 11 y 17 años y han interpretado su himno "Racist, Sexist Boy", relacionado con el movimiento Riot grrrl. Todos estos miles de personas que tienen entrada para el Fòrum, un espacio con capacidad para 75.000 personas, pueden acceder también a las cerca de 200 actuaciones que el Primavera ha organizado los días 5, 6, 7 y 8 de junio en 14 salas y espacios de la ciudad. La fiesta ha seguido con el indie rock bailable de las británicas Wet Leg, que han interpretado los temas de su primer disco que acaban de estrenar. Buena parte del público, especialmente el británico, se ha ido cuando ha acabado la actuación este grupo, lo que ha permitido volver a abrir las puertas. El público de la repesca ha podido disfrutar de la mezcla de baile, arte visual sin manías, jazz, house, techno y tropicalismo del quinteto de Sao Paulo Teto Preto y del pop electrónicode la japonesa Rina Sawayama. Estos conciertos no han sido los únicos que dieron inicio al Primavera Sound. En la sala Upload se han pidido disfrutar de las actuaciones de otras cuatro bandas más.