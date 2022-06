El petit comerç rebutja l'avançament de les rebaixes

Les grans cadenes comercials iniciaran les rebaixes d'estiu dia 24 de juny. Una decisió que ha criticat el petit comerç perquè suposarà avançar l'inici dels descomptes una setmana més. Però, segons les grans superfícies el sector havia marcat l'any passat en el calendari el diumenge 26 de juny com a festiu laborable perquè diuen, era l'inici estipulat de la campanya.

Hi ha manca de gènere a les botigues

Els empresaris de les petites botigues qualifiquen la situació que viu el sector de preocupant. Insisteixen que a Mallorca el comerç és totalment diferent de la resta de la península i que avançar les rebaixes posa en risc la supervivència de moltes botigues perquè hi hauran d'abaixar els preus en el moment de rebre el producte. Des de la patronal ADEFECO, sostenen que no és viable fer una rebaixar quan arriba el gènere i això està passant. A més, preveuen que a final de mes, els descomptes del petit comerç no superaran el 10%.