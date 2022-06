Más de 6,6 millones de andaluces están llamados a votar en las elecciones del próximo 19 de junio en la región. 6,6 millones de potenciales papeletas que decidirán quién será presidente o presidenta en Andalucía para los próximos cuatro años. Este 19J son seis los principales candidatos que se presentan a estos comicios y equilibran la balanza en el espectro político: tres hacia la izquierda y tres hacia la derecha.

El presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), parte en esta campaña como el favorito de todas las encuestas, aunque se prevé que necesite el apoyo de Vox para gobernar, ya sea de forma externa en el Parlamento o incorporando a los de Santiago Abascal en un gobierno de coalición, como el que mantiene actualmente con Ciudadanos.

El candidato ‘naranja’ y actualmente vicepresidente de la Junta, Juan Marín, repite al igual que Moreno en estas elecciones, pero si bien el ‘popular’ podría incluso duplicar sus resultados, todas las encuestas dan a Marín una representación sin peso ni grupo propio en el Parlamento andaluz. Nada que ver con Macarena Olona (Vox), candidata que, pese a concurrir por primera vez, podría duplicar los resultados que logró Francisco Serrano en 2018.

El socialista Juan Espadas también es ‘nuevo’ en estas elecciones y podría mantener un resultado similar al de su antecesora, Susana Díaz, pero la atomización de la confluencia Adelante Andalucía y su división en dos coaliciones (una encabezada por Teresa Rodríguez y otra por Inmaculada Nieto) no ofrece resultados halagüeños para ambas y todo parece indicar que no podrán sumar una mayoría alternativa a un gobierno del PP.

Pero todavía no hay nada decidido y la campaña puede suponer un cambio de tornas para estos seis candidatos:

Juan Espadas se impuso a la expresidenta de la Junta Susana Díaz en las primarias del PSOE-A hace casi un año en un movimiento de Ferraz para desterrar definitivamente al ‘susanismo’ del partido, pero las encuestas no prevén que vaya a obtener un resultado significativamente mejor al de Díaz en las pasadas elecciones de 2018, que ya fue el peor de los socialistas en la región. Espadas es un hombre serio, discreto y perseverante a la hora de llegar a acuerdos con diferentes, pero no es un candidato de masas que apele a la emoción y eso puede jugar en su contra.

En términos puramente políticos, Moreno ha abierto muchas puertas en el PP . En 2018 no ganó pero logró arrebatar al PSOE por primera vez el Gobierno de la Junta en 36 años gracias al primer pacto de coalición de PP y Ciudadanos , tras los que vendrían después los de Madrid, Murcia o Castilla y León. Ha sido el único en mantener esta fórmula de gobierno hasta casi el final de la legislatura , puesto que todos los demás estallaron a la mitad. Hace cuatro años abrió camino en el PP como el primero en pactar con Vox , no solo la investidura, sino algunas leyes claves como los presupuestos. La candidatura de Moreno, además, supuso en 2018 el primer examen electoral para Casado y lo es ahora para Feijóo . Todas las encuestas le pronostican vencedor e incluso podría intentar gobernar en solitario, tal y como es su intención, aunque Moreno ha llegado a amenazar con una repetición electoral en caso de no poder hacerlo.

Juanma Moreno parte con la ventaja de estar al frente del Gobierno y su punto fuerte es el de perfil gestor y moderado en sus formas que le ha llevado a ganar la popularidad entre los andaluces que no tenía en 2018, cuando logró 26 escaños y quedó por detrás del PSOE. El CIS andaluz ya ha dejado claro que los electores avalan su gestión . Estas características le han llevado a ser el número uno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , entre sus presidentes autonómicos. Feijóo le ha nombrado ‘decano’ entre sus ‘barones’ territoriales y le ha prometido la libertad de actuación que no tenía en la época del PP de Pablo Casado, cuando Génova tenía la última palabra en las decisiones de las direcciones autonómicas.

Juan Marín fue el primer dirigente de Ciudadanos en convertirse en vicepresidente de una comunidad autónoma y es el último que se mantiene como tal en el único gobierno que mantiene el partido naranja. Previsiblemente será por muy poco tiempo, según todas las encuestas, que dan a su formación una representación anecdótica en el Parlamento andaluz, si acaso tan solo para no perder la representación en la Cámara regional. Su única aspiración es la supervivencia de Cs , no solo a nivel autonómico sino nacional. Y es que la líder nacional del partido, Inés Arrimadas, ya ha visto cómo el color naranja ha desaparecido de la Comunidad de Madrid y se ha reducido a la mínima expresión en Cataluña y Castilla y León.

Macarena Olona, de Madrid a ‘Graná’ con polémica de por medio

Macarena Olona es uno de los nombres más potentes de Vox. Es diputada en el Congreso, donde ha dado la batalla al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con discursos muy sonoros y duros e intervenciones subidas de tono. En la línea de los de Abascal, ha sido muy crítica con el feminismo de la izquierda “progre”, especialmente con el de Unidas Podemos, y dedica buena parte de sus intervenciones para cargar contra la inmigración ilegal y la “inseguridad” que a su juicio provoca en la ciudadanía. Todos los partidos de izquierda y Cs (tanto en Andalucía como a nivel nacional) alertan del peligro de que la extrema derecha de Vox crezca en la región e imponga su “machismo”, “racismo” u “homofobia”.

Pero lo más sonado de Olona en las últimas semanas de precampaña ha sido su empadronamiento en Salobreña (Granada), por la que ha sido calificada como “candidata paracaídas”. Y es que el propio presidente de Vox en Granada, Manuel Martín, reconoció que Olona no vivía en su casa, donde se había empadronado. El Ayuntamiento de Salobreña suspendió su empadronamiento hasta aclarar si cumplía con los requisitos, aunque la Junta Electoral no vio motivos para retirar la candidatura de la dirigente de Vox. Olona insiste en que tiene “pedigrí” andaluz (en sus propias palabras), aunque esta alicantina ha vivido entre Alicante y Madrid y no ha dado muchas explicaciones sobre su vinculación con Andalucía más que ella es “Macarena de Graná”. Las encuestas predicen que podría duplicar los resultados de Vox en la región y en función del resultado Olona podría aspirar a ser vicepresidenta, si bien no parece haber mucha sintonía entre ella y Moreno (al menos, tras su encuentro frío en la Feria de Abril).