La tía Isabel no quería marcharse a Madrid, según el sumario del caso. La mujer quería seguir viviendo en Asturias, así se lo hace saber a una amiga. Le dijo que iba a ir a Madrid a cuidar a sus nietos, a petición de su sobrina Arancha y de Luis Lorenzo. Pero la intención de Isabel, según el sumario, era la de vovler a su casa de Asturias: dejó la nevera con comida y la calefacción puesta. Al llegar a Madrid, Isabel gozaba de una buena salud pero, dice el sumario, al tiempo empezó a ver un deterioro físico y moral.

Una de las sobrinas de Isabel ha asegurado a 'La Hora de la 1'que están destrozados y recalca la pena que le da a toda la familia que Isabel tuviese que morir sola en Madrid y no en Asturias.

La empresa supervisaba periódicamente esos cuidados, y en una de sus visitas el técnico aseguró que había "descontrol de medicamentos, la trabajadora tenía carencia de utensilios de aseo porque no se los daba la familia, no había cosas tan básicas como pañales o esponjas para lavar a la enferma ”.

"Caminaba con ayuda, era dependiente, tenía un poquito de dificultad para hablar", ha declarado su cuidadora. Aun así, dijo que tenía un estado de salud general bueno pero que " en esos dos meses tuvo un deterioro físico grande , no podía andar porque se caía, ya no iba al baño, usaba pañales, ya hablaba muy poco y ya no quería comer", recoge la declaración del sumario de la cuidadora.

"Es absolutamente falso"

Arancha Palomero asegura que no mató a su tía Isabel. Al menos eso es lo que ha asegurado repetidas veces en su declaración ante el juez. El abogado de la pareja asegura que no entienden qué es lo que pudo pasar: “Me afirman, me juran por activa y por pasiva que este asunto, desconocen qué es lo que pudo ocurrir".

Su tía Isabel, según el informe final de la autopsia, murió intoxicada por metales pesados. Algo que Arancha asegura no comprender. Por este motivo, dice varias veces en la declaración, que quien cuidaba y daba la medicación a la anciana era una cuidadora: “Había una persona encargada del cuidado de mi tía encargada 24 horas contratada para su cuidado”.

La mujer de Luis Lorenzo también hace referencia a los productos que confiscaron los investigadores, diciendo que en realidad era Olaplex, un producto para el cabello. Además, niega que su tía estuviese incomunicada con su familia de Asturias. Algo que también aseguró su abogado: “El tráfico de llamadas era permanente, Arancha llamaba al teléfono de los hermanos”.

Además, Arancha acusa a estos familiares de querer quedarse con el dinero de la tía, y por eso la llamaban asesina: “Es absolutamente falso todo lo que se está publicando mediáticamente”.

En relación a los 20.000 euros que tenía de su tía, la investigada garantiza que eran para hacer frente a todos los gastos de la anciana y lo que pudiese surgir. Y dice que cuando Isabel le dejó casi todo a su nombre, estaba perfectamente. Una serie de declaraciones que no convencen a su familia de Asturias ni a los investigadores.