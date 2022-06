La segunda edad de oro del fanzine

En plena era digital -cuando prácticamente cualquier publicación pasa por una pantalla- aún hay quien prefiere lo tangible, lo material: objetos de papel, grapados, con olor a tinta. Hablamos de los fanzines: esas revistas caseras asociadas al punk, la contracultura y los años noventa, y que vuelven a vivir una época dorada.

“Un fanzine es una autopublicación (...) no se rige por un ISBN y suelen estar fuera de los circuitos comerciales“

Pero vayamos por partes. ¿Exactamente, qué es un fanzine? Quién mejor para explicárnoslo que alguien que los crea: "un fanzine es una autopublicación que puede hacer un colectivo o una persona individual, y puede ir desde el típico blanco y negro grapado... a lo que quieras gastarte, y puede albergar cualquier contenido, desde material gráfico, escrito, poesía, entrevistas, ensayos... Además no se rige por un ISBN y suelen estar fuera de los circuitos comerciales", cuenta Alba Piera, diseñadora gráfica e ilustradora. "Un fanzine yo lo veo más como un espacio donde poder expresarte libremente y crear el contenido que tú elijas, sin condicionantes".

Alba no solo es autora de fanzines. También forma parte de Fanzineología, una web colectiva dedicada a divulgar estas publicaciones independientes y autogestionadas. Su cuenta de Instagram funciona como una enciclopedia de la escena fanzinera.

“Fanzineología cumple una función de archivista, y tiene como objetivo coleccionar y tener una fanzinoteca“

"Fanzineología cumple una función de archivista, y tiene como objetivo coleccionar y tener en una fanzinoteca todos los fanzines recopilados en ferias de autoedición, o incluso fanzines que nos envían desde otros países", explica Alba. "Sobre todo es para catalogar, que es lo difícil, porque tienes que ir autor por autor, definirlo... y muchas veces los fanzines son indefinibles".

En las páginas de los fanzines cabe cualquier género y contenido. CÁMARA ABIERTA

Los orígenes de los fanzines no están del todo claros, pero fue el estadounidense Russ Chauvenet quien acuñó el término en octubre de 1940. Lo que está claro es que siempre han estado muy ligados a la escena musical. Por algo su nombre es la abreviatura en inglés, de fan magazine, que se podría traducir como 'revista para fanáticos'.

“También hay fanzines de memes, de sexo, de drogas, de cómo llevar una vida 'do it yourself', de plantas... Los hay de todo“

Y aunque sigue habiendo fanzines musicales, realmente hoy -cuenta Alba- en sus páginas cabe cualquier género y contenido: "desde los fanzines se puede abordar la lucha política, contenidos feministas, autobiográficos... También hay fanzines de memes, de sexo, de drogas, de cómo llevar una vida do it yourself (DIY), de plantas... Los hay de todo".

Libertad creativa Su seña de identidad es la libertad creativa, tanto en el tema, como en la forma: hay fanzines desde tamaño diminuto, a plegables en formato A3. Los hay hechos en un simple folio, o en papel de calidad. Y pueden estar hechos casa, fotocopiados... a estar impresos en serigrafía. La técnica que trabajan en La Caverna, un estudio madrileño de estampación artesana: "la serigrafía es un medio que te permite tener el control total de lo que estás produciendo, porque puedes utilizar los papeles y colores que quieras... y como no dependes de una máquina, sino de ti, el proceso es muy DIY, que al final es la idea del fanzine", nos cuenta Ángela F. del Campo, una de las responsables del estudio. Los fanzines no se apoyan en editoriales, ni en distribuidoras. Así que... ¿dónde los encontramos? Pues en internet, en librerías especializadas y sobre todo en festivales de autoedición: encuentros en los que los creadores de fanzines venden e intercambian su obra. Como el veterano Tenderete, que se celebra en Valencia o el madrileño Autozine, uno de los últimos en llegar. “Casi cada comunidad autónoma tiene su propio festival de autoedición“ "En España la red de festivales de autoedición es bastante extensa, diría que casi cada comunidad autónoma tiene su propio festival de autoedición. Por ejemplo, en Valencia hay tres festivales... Tenderete lleva muchos años y es un referente que ha abierto camino a otros que empiezan", nos explica Alba Piera.