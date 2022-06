El acusado de violar a la joven de Igualada agredió hasta en 5 ocasiones a su expareja. Es lo que ha declarado ella ante los Mossos. Ha contado que la golpeó hasta dejarla inconsciente y la violó. Un patrón similar al de la agresión de Igualada, según desprende el sumario del caso al que ha tenido acceso TVE.

Horas después de la brutal violación de Igualada, el 1 de noviembre, el presunto agresor fue al juzgado a firmar la libertad vigilada, la medida impuesta por violar, años antes, a su hermana pequeña. La que entonces era su novia le acompañó. "El día 1 de noviembre, que era lunes, a las 09,45 horas, la declarante acompañó a Brian al juzgado de Igualada porque tenía un seguimiento de libertad vigilada".





"Alcohólico", "agresivo", "celoso", "narcisista" e "imprevisible", así lo define en su declaración ante los Mossos, su expareja. La joven relata la brutal paliza que recibió solo un mes antes de los hechos de Igualada y con un patrón muy similar. La arrastró por las escaleras hasta un callejón, la golpeó hasta dejarla medio inconsciente y la violó.

"Me sacó del piso arrastrándome por la escalera, hasta un callejón y empezó a golpearme con puñetazos, patadas y empujones contra la pared. Los golpes fueron por todo el cuerpo hasta llegar a quedarme medio inconsciente. Después me cogió en brazos, me subió al piso nuevamente, me bajó los pantalones y me penetró", relata la joven.