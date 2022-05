'Agarrarte a la vida' es la apuesta de la cantante Rozalén para prevenir el suicidio, un tema tabú cada vez más visibilizado en España. En su nueva canción, la artista habla de la que es la primera causa de muerte no natural y del apoyo que se puede proporcionar a una persona que tiene ideas suicidas.

Graduada en psicología, Rozalén se caracteriza por ser una artista comprometida y activista social. "Cada frase tiene mucho debate detrás", asegura en la presentación del tema. De hecho, confiesa que su composición lleva mucha documentación detrás.

"Un día estuve desde por la mañana hasta por la noche leyendo cartas suicidas", cuenta. Un duro trabajo de investigación que incluso le "llegó a confundir las ideas". "Si quiero hablar de ciertas cosas con tanta carga emocional, me tengo que meter hasta el final", señala.

Rozalén ha presentado su tema en el coloquio Agarrarte la vida / Hablemos de... suicidio, un encuentro en el que ha reflexionado sobre el suicidio junto a profesionales del Colegio Oficial de la Psicología. "Creo que no has dejado de ser psicóloga", ha dicho Pedro Jara, profesor de Psicología de la Universidad de Murcia que impartió clase a Rozalén durante la carrera.

El duro proceso de creación

Magdalena Pérez, una voluntaria del Teléfono de la Esperanza y especialista en crisis graves, duelos y suicidios, sirvió de inspiración a Rozalén. "Ella fue el principio de esta canción", ha destacado la artista. Y es que la asociación atiende a miles de personas con este problema desde hace más de 50 años. "Escuchamos el sufrimiento y el dolor emocional intenso de las personas que han perdido las ganas de vivir", señala.

“Gracias a muchas cartas que me escribió hablando de su dolor ha salido esta canción“

Fue la propia voluntaria quien propuso a Rozalén que compusiera una canción con este tema. No era la primera petición de este tipo, pero sí la primera que aceptó motivada por la situación de una amiga con depresión. "Gracias a muchas cartas que me escribió hablando de su dolor ha salido esta canción", reconoce.

La artista tuvo especial cuidado y se ayudó de compañeros psicólogos para su elaboración. Con todo, la artista confiesa que tuvo algunos errores al escribir la letra: en vez de decir "ya solo contemplas una manera de dejar de sufrir", la artista escribió "ya solo contemplas una manera de huir", revela. Su amiga le dijo: "No me llames cobarde, yo lo que quiero es que esto acabe ya", indica.

El proceso de creación ha sido complejo, la artista hizo una inmersión muy dura para enfocar el tema adecuadamente. "Me di cuenta leyendo cartas suicidas y reflexiones de la gente que se queda, de que no estamos educados para acompañar a personas en ese tránsito o con estas ideas", indica. Y así logró "comprender cosas que antes no entendía".