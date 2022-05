Les Balears continuen liderant la creació de llocs de feina de tot l'Estat

En un any, l'atur s'ha reduït gairebé a la meitat, segons dades del Ministeri de Treball. Avui hi ha prop de 42.000 persones inscrites a les llistes del SOIB. Amb aquesta afiliació Balears encadena sis mesos consecutius amb màxims històrics d'ocupació.

La contractació indefinida arriba al 80%

“La qualitat dels treballs no només es mesura amb el nombre de contractes indefinits“

Avui hi ha 518.000 persones afiliades a la Seguretat Social. Un 20% més que ara fa un any. La xifra més alta, en un mes d'abril, des que hi ha registre en el Ministeri. Des del Govern també asseguren que ha augmentat la qualitat de l'ocupació i que per primera vegada la contractació indefinida arriba al 80%.

Els sindicats celebren aquestes dades, però demanen més millores de les condicions laborals. Yolanda Calvo de CCOO exigeix als empresaris que "deixin de precaritzar el marcat laboral". Ana Landero d'UGT explica que "la qualitat dels treballs no només es mesura amb el nombre de contractes indefinits. Els sous també són una peça clau"