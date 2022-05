Frida McMoon, la primera heroína de la mítica colección 'Magos del Humor'

Magos del humor es la mítica colección que, desde 1971, ha recopilado las aventuras de los grandes personajes de Bruguera, como Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape o Superlópez. Pero nunca había tenido como protagonista a un personaje femenino. Hasta ahora, en que el escritor Pedro Mañas (Madrid, 1981) y la dibujante Laia Ferraté (Cambrils, Tarragona, 1982) publican Frida McMoon y los aprendices del tiempo (Bruguera), las aventuras espacio-temporales de una jovencita a la que auguramos un brillante porvenir en los cómics. Y que es uno de los títulos infantiles-juveniles más destacados de este Comic Barcelona.

El popular autor de Anna Kadabra o Princesas Dragón, nos comenta cómo ha nacido esta nueva heroína: “La historia surgió de una propuesta de Bruguera, que me ofreció convertirme en una nueva voz del sello Magos del Humor (¡cosa que me enorgulleció y me aterró a partes iguales!). La idea era la de rescatar el espíritu de entretenimiento para toda la familia de la mítica colección de nuestra infancia, pero añadiéndole el componente de aventura y fantasía. Así fue como empezó a dibujarse la historia de Frida en mi cabeza”.

Pedro confiesa que pasar de novelista a guionista de cómic no ha sido fácil: “Aunque siempre he sido lector asiduo de cómic, escribir este primer número ha supuesto en gran medida un aprendizaje. Lo más difícil ha sido destilar el texto hasta quedarme con lo imprescindible, con lo que hace que avance la trama y define a los personajes. También he tenido que aprender a delegar gran parte del peso narrativo de la historia en la ilustración. Por suerte, Laia Ferraté me lo ha puesto muy fácil”.

Laia asegura que este cómic también ha sido muy especial para ella: “Destacaría que aunque va dirigido a un público infantil, por su formato y estilo de dibujo, creo que puede atraer a varios públicos amantes del cómic. Trabajar con Pedro está siendo un privilegio, me siento muy afortunada”.

Página de 'Frida McMoon y los aprendices del tiempo'

Una heroína aficionada a la ciencia, la historia… ¡y los cómics! La protagonista, Frida Mc Moon, es una jovencita con una gran imaginación que sufre bullying en el colegio, ya que sus la consideran un bicho raro. Pero pronto descubrirá que ser diferente no es malo y conocerá a una sociedad secreta que realiza viajes increíbles a través de la historia. Pedro Mañas nos la presenta así: “Frida McMoon es una antiheroína, o más bien una anti-superheroína, y en ese sentido sí que enlaza mucho con mis anteriores personajes (como Anna Kadabra o las Princesas Dragón): niñas que rompen estereotipos de género convirtiéndose en las protagonistas activas de su propia historia”. “A Frida se añade, además, el componente de aislamiento, de torpeza social -continúa el escritor-. Se trata de una pequeña friki de diez años apasionada de la ciencia, la historia, los cómics y los cosplays. Aunque su ingenuidad y su rareza pueden resultar adorables, lo cierto es que la pobre se siente señalada y excluida. Por suerte, en una de sus visitas al museo de Historia, Frida va a conocer a un montón de bichos raros procedentes de distintas épocas, entre los que por fin encontrará su lugar en el mundo… y en el tiempo”. “En cuanto su nombre, fue una acertada sugerencia de mis editoras a la que yo añadí el apellido “McMoon”. Me pareció que el resultado tenía gancho” -añade el escritor-. Sobre esos nuevos amigos que cambiarán su vida, los Aprendices del Tiempo, Laia nos comenta: “Son un grupo de chicas y chicos que, si bien son de diferentes épocas, puedes sentirte identificado por cualquiera de ellos, por sus rarezas, que aunque normalmente los consideramos defectos, para mí son signos de identidad y autenticidad”. “El mundo en el que se mueven es conocido, pero a la vez lleno de misterios y sorpresas, pues al viajar por el tiempo uno no sabe lo que puede encontrarse” –añade la dibujante-. Página de 'Frida McMoon y los aprendices del tiempo'

Una primera aventura en la prehistoria Para esta primera aventura-viaje de Frida y sus amigos, Pedro ha elegido la prehistoria: “De algún modo, me parecía natural que Frida y su pandilla empezasen su aventura zambulléndose en los orígenes de la humanidad. Por eso elegí el Paleolítico como primer destino de nuestros viajeros, algo así como un prólogo a sus aventuras por el tiempo”. Un apasionante viaje en el que los chavales descubrirán muchas cosas porque el escritor hace gala de una excelente documentación: “Me he documentado fundamentalmente en portales y vídeos divulgativos de internet, aunque confieso que he tenido que echarle tiempo y paciencia para distinguir el grano de la paja”. Entre sus referentes para el cómic están el Dr. Who, La máquina del tiempo, de H.G.Welles y El Ministerio del tiempo. “Por supuesto, son referentes que todos manejamos y que de un modo u otro han marcado nuestra manera de entender el género de los viajes en el tiempo –confiesa el autor-. Aun así, para la historia de Frida he intentado partir de un punto diferente, y en ese sentido creo que he tenido más presentes cómics clásicos como Tintin, Astérix y Obélix o Lucky Luke. Páginas de 'Frida McMoon y los aprendices del tiempo'

La solidaridad, el liderazgo, el bullying… Como decimos, uno de los temas que trata el cómic es el bullying. “El tema del acoso y de la aceptación de la diferencia es una de las obsesiones en mi literatura –asegura Pedro-. Creo que es una manera de rendir cuentas con el niño que fui, que se siempre se sintió un intruso entre la gente “normal”. Más tarde he aprendido que lo normal es precisamente ser distinto”. Pero no es el único tema que trata el cómic: “En este primer número de Frida McMoon se habla también de solidaridad, de liderazgo y sobre todo, de la percepción subjetiva de lo que es el éxito y el fracaso”.

Dibujando los viajes en el tiempo Para Laia Ferraté, lo más importante a la hora de enfrentarse a este cómic era: “Conseguir que la estructura y los dibujos mantengan una línea dinámica en todo el cómic que resulte atractiva de principio a fin”. En cuanto a su estilo, Laia nos confiesa: “No estoy muy a favor de etiquetarte en estilos, pues todo influye cuando creas una obra nueva. Sin embargo, yo diría que me interesa mucho el desarrollo y la expresividad de los personajes. Por eso trabajo mucho con ellos hasta conseguir explicar lo que quiero”. “Mis influencias provienen mucho del mundo de la animación -añade la dibujante-, tanto en películas o en series, y mi base va desde el cómic europeo como Tintín o Astérix, pasando por los mangas como Dragon Ball. Pero soy bastante abierta a nuevas ideas, así que tendría una lista enorme de referencias, la verdad”. Destacar también el color del cómic, de la propia Laia y Raquel Travé, que tiene una gran importancia narrativa: “Creo que el color en un cómic es muy importante porque ayuda en la narrativa y en la asociación de emociones. Sirve también para diferenciar etapas dentro de la historia, y esta ha sido su principal función en este cómic. Trabajar con Raquel es genial, se adapta mucho al estilo del cómic y es una profesional, yo me he sentido muy cómoda con ella”. Páginas de 'Frida McMoon y los aprendices del tiempo'