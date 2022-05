Cine ciutat, en perill: podria emetre la seva darrera pel·lícula

Les butaques del Cine Ciutat podrien quedar buides si no es posa solució a la crisi econòmica que estan patint. L'empresa pública que gestionava s'Escorxador ja no ho fa i des de principi d'any es troben en una situació d'incertesa.

Declarat de titularitat pública el 2020 Cine Ciutat és un dels emblemes de la cultura i el cinema independent a Mallorca. Després de dos anys de pandèmia els problemes han aflorat i demanen a les institucions un cop de mà i que no deixin al sector de banda.

El president de Xarxa Cinema, Javier Pachón, explica que l' Ajuntament de Palma no aclarit si perllongarà o no el contracte . "Fa molt de mesos que estem en negociacions en diferents institucions públiques, principalment vinculats al lloguer amb el consistori palmesà. Ara nosaltres estem esperant un nou contracte i desconeixem les quantitats, les característiques, la durada...".

Demanen ajuts

"Quan les institucions públiques han fet passes endavant per començar a donar qualque tipus de suport a les indústries culturals se'ns ha deixat defora perquè consideren que una associació sense ànim de lucre no forma part del teixit industrial cultural", afegeix.

La darrera paraula sobre el futur de Cine Ciutat la coneixerem aquest dissabte quan els socis han convocat una assemblea extraordinària per decidir si donen continuïtat al projecte o, per al contrari, tanquen per sempre.