Imágenes satelitales muestran un convoy de vehículos militares rusos avanzando por una carretera hacia Kiev. Las fotografías son reales y las ha facilitado la compañía de imágenes satelitales Maxar al Equipo de Verificación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), en el que participa VerificaRTVE.

Las capturas muestran un convoy de cerca de 65 kilómetros de extensión formado por carros de combate, piezas de artillería y vehículos blindados circulando en una carretera hacia la capital ucraniana, cerca de Ivankiv. Según Maxar, el convoy llegaba el 28 de febrero desde las cercanías del aeropuerto de Antonov hasta la localidad de Prybirsk y a su paso aparecen casas y edificios “ardiendo”.

Christoph Koettl, del equipo de investigación digital del diario The New York Times (NYT Visual), explica que las últimas imágenes de Maxar muestran que el convoy ha llegado al aeropuerto de Antonov (50.59448988490616, 30.219357247949215). “Hay casas ardiendo a lo largo de la ruta”, asegura.

“Russian convoy heading towards #Kyiv is now stretched out over at least 17 miles, w breaks in between. 2-3 rows deep in some areas. 20miles north of Antonov Airport. Unclear if it will head straight for the city or join forces w other troops first. @maxarhttps://t.co/rksXuEN6ik pic.twitter.com/TCauWGueZe“