La Casa Blanca ha autorizado este viernes la evacuación del personal no esencial del consulado de Estados Unidos en Shanghái (China) y de los familiares de toda la plantilla por el repunte de casos de COVID-19 y las restricciones establecidas por el Gobierno chino para controlarlo.

El Departamento de Estado informó de ese permiso en su aviso de seguridad para viajeros a China, en el que recomienda no viajar a Hong Kong, a la provincia de Jilin ni al municipio de Shanghái por las restricciones contra la COVID-19, "incluyendo el riesgo de que se separe a padres y niños".

“CHINA: Our re-issued Travel Advisory informs U.S. citizens that the Department allowed for the voluntary departure of non-emergency U.S. government employees and family from Consulate Shanghai, due to COVID case numbers and related restrictions. More here: https://t.co/LspepEOdwP pic.twitter.com/7VWFSYKNvp“