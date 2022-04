Aquellos maravillosos programas infantiles de cuando TVE era la única televisión

Hubo una época en la que solo había una televisión (TVE) y todos los niños veíamos los mismos programas infantiles que, como decía Petete, buscaban “enseñar y entretener”. Programas que marcaron la niñez de varias generaciones como El hombre y la tierra, Mazinger Z, Los payasos de la tele, La Bola de Cristal, Pippi Calzaslargas… Jorge San Román (1965), un auténtico experto en cultura popular, repasa los más recordados en el libro Había una vez una tele… (Diábolo ediciones).

Jorge nos comenta cómo nació este libro: “La idea de contar en un libro la historia de los programas infantiles de televisión me la propuso Lorenzo Pascual, editor de Diábolo, pues siempre ha mostrado un gran interés en publicar obras dedicadas a la cultura de masas en sus diferentes formas, y especialmente a la Televisión”.

Y es que Jorge fue uno de esos niños criado con los programas infantiles de TVE: “Mis primeros recuerdos de la tele, algo borrosos y con interferencias, se remontan a los finales de los años 1960; Antena Infantil con los Chiripitiflaúticos Capitán Tan, Valentina, Locomotoro y el tío Aquiles (que tenía sobrinos a miles); las marionetas Violeta y la perrita Marilyn, de Herta Frankel; los dibujos animados… recuerdo verme, con cuatro o cinco años, en el regazo de mi madre, la noche de los sábados, y a ella tratando de hacerme dormir mientras veíamos al Dr. Gannon en el telefilme Centro Médico”.

40 años de historia de la televisión

Preguntamos a Jorge qué nos vamos a encontrar en el libro: Había una vez una Tele recorre cuarenta años de historia de la programación Infantil de Televisión Española, desde su fundación en 1956, cuando esta programación apenas consistía en la emisión de algunos espacios de circo o marionetas, grabados con una sola cámara fija en un estudio, hasta 1996, cuando comienza su declive”.

Desgraciadamente, muchos de aquellos programas, como nos explica Jorge: “Hubo un tiempo en que debido al elevado coste del soporte magnético, muchas cintas se regrababan, lo que hizo que se perdieran para siempre sus contenidos. Por otra parte, cuando los programas grabados se enviaban desde Prado del Rey a los distintos centros emisores regionales, a veces la cinta se extraviaba, o se volvía a grabar encima de ella”.

“Por eso, de programas legendarios como por ejemplo Chiripitifláutico (1973-1974), apenas se conservan un par de emisiones completas y algunos fragmentos” –continúa Jorge-. Con todo, Televisión Española cuenta con uno de los mejores archivos de imágenes del mundo, y seguro nos reserva grandes sorpresas una vez haya completado su digitalización”.

“Hay un período –continúa- que abarca desde la inauguración oficial de TVE en 1956, hasta la llegada del Video-Tape, a mediados de 1960, del que no existen grabaciones, solo se conservan algunas fotografías, y en algunos casos, ni siquiera eso”.

Pero las dificultades no le han impedido recrear aquellos maravillosos años televisivos: “Por otro lado, está el período que abarca mi memoria, cuando más tele veía, hasta finales de los años 1980, más o menos, una etapa que he intentado plantear del modo menos emocional posible, aunque no sé si lo he conseguido. Luego está el período en el que dejé de ver la tele – me perdí cosas tan buenas como La Bola de Cristal –, pero gracias, entre otras fuentes, a las antiguas cintas de vídeo, he podido retomar mi historia de espectador de la programación Infantil de TVE en dónde la dejé”.