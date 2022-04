Nos habéis preguntado por WhatsApp si son ciertos los mensajes que alertan sobre un hackeo en tu teléfono móvil si abres un vídeo o si te instalas WhatsApp Gold. Se trata de un bulo que se difunde desde al menos 2014. No existe una versión Gold de la aplicación de mensajería móvil.

Esta cadena de mensajes se ha estado distribuyendo desde ese año en otros idiomas y en distintas versiones. Una de las antiguas que circulaba por WhatsApp advertía a los usuarios de no clicar en “un vídeo que se lanzará en Wattsap” llamado Martinelli, ya que “te hackea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ningina manera” (sic). Otras versiones actuales alertan sobre otro posible virus con una versión de “WhatsApp Gold”: “Si recibe un mensaje para actualizar WattSapp Gold no lo abra”.(sic)

También hemos visto contenidos en redes que dicen que si abres un vídeo que te llega por WhatsApp llamado Martinelli o Danza del Papa, te “hackearán tu teléfono, lo reformatearán y recuperarán detalles y correos electrónicos por completo”. Otra publicación en Twitter aconseja no abrir el enlace porque ”te hackea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera”. El vídeo Martinelli o Danza del Papa no existe, es un bulo.

La Polícia Nacional ya desmintió en 2017 este mensaje sobre el vídeo Martinelli. Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtió sobre “la falsa versión” de WhatsApp “Gold”, que no existe. En la página oficial de Whatsapp puedes ver las dos versiones oficiales de la aplicación de mensajería: la normal y la business, ideada para las empresas.

“De nuevo nos pasáis este #bulo que sigue circulando por #WhatsApp�� advirtiendo sobre el "vídeo de martinelli"

¡No compartas! ��

����#Stopbulos pic.twitter.com/mRPXkXHbFT“ — Policía Nacional (@policia) September 19, 2017

Por tanto, esta cadena de mensajes que alerta sobre un posible hackeo en el teléfono móvil si clicas en el vídeo Martinelli o si instalas la versión de Whatsapp Gold es falsa. Es un bulo que circula de forma recurrente desde 2014 y que ya ha sido desmentido por la Polícia Nacional y OCU.

Desde VerificaRTVE ya te hemos desmentido algún bulo relacionado con WhatsApp (1 y 2). Además, te informamos de algunos consejos que te pueden ser útiles cuando recibas contenidos como este, por ejemplo:

Desconfiar de los mensajes que incitan a tomar decisiones urgentemente.

Fijarse si hay faltas de ortografía

Prestar atención a si el mensaje es confuso en cuanto a su origen (“lo han dicho en la radio”)

En este gráfico hemos recopilado algunos consejos básicos sobre ciberseguridad que te pueden servir de referencia. También puedes ayudar a combatir la expansión de bulos si nos avisas cuando recibas uno con un mensaje al número de Whatsapp 659 800 555.