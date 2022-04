"Completamente arrasado" es el estado en el que ha quedado la localidad gaditana de Setenil de las Bodegas, según informan sus autoridades. Las lluvias han provocado estragos en el pueblo, pero también, en el interior de las viviendas.

Desde entonces tocan los trabajos de limpieza, tanto de los vecinos como de los servicios de emergencia que se han desplazado hasta la pequeña localidad. Hay al menos un centenar de casas afectadas y el Ayuntamiento ha pedido la declaración de zona catastrófica.

"Llegó la tromba de agua y lo inundó todo"

En cuestión de quince minutos caían hasta 60 litros por metro cuadrado y con ello cambiaba la vida de estos vecinos de Setenil de las Bodegas en Cádiz. "De buenas a primeras llegó aquella tromba de agua y lo inundó todo. Tanto las calles como las casas", ha asegurado un vecino del pueblo.

"Esto fue tremendo, gracias a que nos pilló aquí y pusimos una chapa detrás de la puerta. Mi marido sujetando la chapa y yo limpiando el agua dentro. Tremendo. Nos asomábamos y veíamos brotar el agua hasta metro y medio de altura", ha asegurado otra vecina.

Las fuertes lluvias provocaban este martes que el río de la peña se desbordara convirtiendo así el pueblo en un auténtico lodazal. Calles anegadas, casas y negocios inundados y coches, que no resistieron la fuerza del torrente: "Se me llenó todo de agua por dentro, en el motor también le ha entrado algo. Espero que no sea gran cosa. Se pudo parar con otros coches, si no hubiera cogido la cuesta abajo y no sé dónde habría llegado".