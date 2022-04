Coronavirus

La vuelta a la normalidad tras la desaparición de las restricciones sanitarias incluye que se pueda volver a fumar en las terrazas. Dicen los neumólogos que ha contribuido a que más fumadores abandonen el tabaco y en la calle se ha interiorizado tanto, que siguen respetando una norma que ya no existe.

¿Nuevos hábitos?

El desconocimiento, muchos no sabían que habían quitado esa restricción, o la costumbre ha hecho que todavía hoy los fumadores se aparten para fumar.

“Para la gente joven es muy positivo porque no está normalizado“

Jorge López, Neumólogo del Hospital Insular, indica que “el fumador es mucho de señales. En tiempos de que se fumaba en todas partes un fumador que veía a otro le decía aquí puedes fumar o si veía un cenicero decía aquí puedes fumar. Ahora eso ya no es tan visible y no ayuda al fumador. Para la gente joven es muy positivo porque no está normalizado".

En las calles las opiniones son variadas. A algunos les parece bien que se retiren porque es súper desagradable disfrutar de una comida con un fumador al lado. Otros, sin embargo, consideran que en las terrazas se puede fumar tranquilamente, ya que la gente que sea fumadora puede hacerlo sin molestar a los demás.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica remitió al Ministerio de Sanidad cinco medidas “irrenunciables” que deberían incluirse en la reforma de la Ley Antitabaco. Entre ellas esta que las terrazas queden libres del humo de tabaco y de los tóxicos liberados por los dispositivos electrónicos.