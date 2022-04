Jorge Dezcallar: "La guerra a Ucraïna és una peça més en un moviment infinitament més ampli"

"L'atac de Rússia a Ucraïna ha capgirat l'arquitectura de seguretat europea creada des de la caiguda de l'URSS". Aquesta és la principal conclusió que extreu l'exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, de la guerra que s'està fent al Vell Continent. Un conflicte al qual veu difícil solució.

"Una Rússia guanyadora, pletòrica i prepotent pot tenir la temptació de continuar, però, per altra banda, una Rússia derrotada, que sortís mal d'Ucraïna, humiliada amb desitjos de revenja també seria una mala notícia", afirma.

Una explicació sobre el Sàhara

El que tampoc veu amb ulls optimistes és el gir sobre la política al Sàhara. El que fou ambaixador al Marroc creu que el Govern ha d'explicar la seva decisió a l'opinió pública i preveu que si no s'aclareixen les intencions podria haver-hi problemes amb el regne alauí al futur.

“Al Marroc s'ha de tractar-lo amb molt de respecte, molt d'afecte i molta fermesa també“

"Ens estam allunyant de la doctrina de les Nacions Unides, del que ha estat la nostra posició durant 47 anys. La meva experiència com ambaixador em diu que al Marroc s'ha de tractar-lo amb molt de respecte, molt d'afecte i molta fermesa també. Si el Marroc percep que hi ha debilitat crec que hi haurà problemes a mitjà termini", declara.