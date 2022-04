A axuda humanitaria levada dende Galicia chega á fronteira de Polonia con Ucraína

Xa é de madrugada cando o autobús fretado polo Concello de Lalín chega á fronteira con Ucraína, en Rzeszow. A temperatura é xélida, once graos baixo cero.

Coas primeiras luces todo un exército de voluntarios descarga os 7.500 kilos de material para axuda humanitaria nun parque de bombeiros próximo a cidade polaca de Rzeszow. Roupa de abrigo, medicinas e comida que doaron os veciños de Lalín.

As dez primeiras persoas que recollen aquí para viaxar a Lalín xa agardan. Son unha familia con cinco nenos, unha nai cunha filla de cinco anos e outra moza que viaxa soa.

Cracovia

Chega a hora da despedida, de subir ao autobus no que percorrerán os 3.500 kilómetros que os separan da súa nova vida en Galicia, en Lalín, un lugar que aínda non son capaces de ubicar no mapa.

A seguinte parada é en Cracovia, a 200 kilómetros de Rzeszow, xa en dirección a España, para recoller a outros 38 refuxiados. Esta noite dormirán nun albergue na cidade alemá de Frankfurt. E, se todo vai sobre o previsto, chegarán a Lalín o domingo pola noite.

En dezaséis días de guerra, máis de dous millóns trescentas mil persoas fuxiron de Ucraína, o sesenta por cento cara a Polonia.