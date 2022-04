A caravana humanitaria fretada polo concello de Lalín prevé chegar esta noite á fronteira con Ucraína

Segunda etapa da viaxe humanitaria entre Lalín e Polonia. Sen apenas paradas, só os descansos obrigatorios para os condutores, avanza o autobús que partiu o martes á noite de Lalín. Deixa atrás Francia e cruza Alemaña. Hoxe percorre os 1.400 kilómetros que o separan do destino, a cidade polaca de Rzeszow, para chegar á medianoite.

"Teño saído moito, tamén polo estranxeiro, pero nestas circunstancias, non. É a primeira vez”, asegura Ernesto Prieto, un dos dous condutores do autobús, que habitualmente cobre o transporte escolar ou fai algunha viaxe discrecional con turistas por España e Francia. Recoñece que nunca conducira tanto, “pero o meu traballo gústame, tiven a oportunidade e apunteime voluntario a isto".

Rzeszow

Ao chegar, o primeiro será descargar os sete mil kilos de material doado que enchen agora maleteiro e asentos. Principalmente, roupa de abrigo e medicinas. Farano durante a noite no Concello de Rzeszow e despois serán os servizos sociais desta cidade polaca os que o repartan.



Mañá pola mañá irán ao encontro do medio cento de refuxiados que xa foron asignados para voltar no autobús a Lalín, a metade deles nenos. Veñen coas súas nais ou con máis familiares.

“Son cinco nenos de 0 a 5 anos, seis de cinco a dez anos. En total, dezaséis menores de quince anos, o resto son mulleres“

“Dixéronnos que son cinco nenos de entre 0 e 5 anos. Seis de entre cinco e dez anos...en total uns dezaséis menores de quince anos e o resto son mulleres”, confirma Víctor Blanco, xefe de Protección Civil de Lalín que viaxa a bordo.