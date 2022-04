En camiño cara a fronteira de Ucraína nun autobús con axuda humanitaria e para traer refuxiados

O autobús fletado polo concello de Lalín con destino á cidade polaca de Rzeszow, na fronteira con Ucraína transporta sete mil kilos de produtos de primeira necesidade doados polos veciños en só tres días.

Van no maleteiro e entre os asentos, para aproveitar todo o espazo. E no punto de recollida próximo ao pavillón municipal queda outro tanto ou máis, que sae hoxe nun camión.

“Levan roupa de abrigo e comida precociñada, porque alí non poden cociñar“

María José Ferreiro, voluntaria da asociación Carabelo, que organiza a recollida de material, detalla o que precisan aló. “Levan roupa de abrigo e comida precociñada, porque alí non poden cociñar”. Ela a outros membros de Carabelo traballaron día e noite durante os últimos días para organizar a gran cantidade de produtos doados polos veciños.

Mulleres e nenos

Tamén preparan o necesario para cando cheguen de volta a Lalín as 50 persoas refuxiadas.

“A xente entregou comida, roupa de cama, roupa de nenos e de mulleres“

“A xente entregou comida, roupa de cama, roupa de nenos e de mulleres, porque o que veñen son mulleres con nenos que foxen da invasión rusa. Medicinas tamén nos trouxeron. Trouxeron de todo. A xente de aquí é moi solidaria", engade María José Ferreiro.

Xa os agardan en Lalín, onde serán acollidos. "O albergue de Mouriscade queda como un lugar de acollida e desde aí vaise organizar a saída cara os pisos. Hai catro vivendas sociais do concello que estamos poñendo a punto estes días. E ademáis hai un montón de casas e pisos de xente particular que as cedeu para isto", asegura Valentina Díaz, tamén desde a asociación Carabelo.