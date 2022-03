La situación hidrológica en España está a la baja en los últimos meses y semanas a causa un año escaso en lluvias, con la reserva muy lejos de la media del año pasado y de años anteriores. Las primeras semanas de 2022 han sido mucho más secas de lo normal, una tendencia que podría prolongarse en marzo y abril, y que no han mejorado las lluvias de la última semana, que se han distribuido de manera irregular.

La reserva hídrica de España ha experimentado un nuevo descenso respecto a la semana anterior y se sitúa en el 43,9% de su capacidad total. Pero atendiendo al estado de los embalses de uso consuntivo, es decir, los dedicados al consumo humano y a la agricultura, el nivel desciende al 40,5%, con 15.684 hectómetros cúbicos (hm³) de capacidad actual. Es una cantidad superior en 13 hm³ a la de la semana pasada, debido a las precipitaciones en la península de los últimos días, pero que no han mejorado el porcentaje global.

Los datos muestran que los embalses guardan un 26% menos de agua que en la misma semana del año pasado y un 33% menos que en la media de la última década. El año pasado, los embalses dedicados al consumo humano estaban al 52,3% de capacidad y hace diez años, al 60,4%.

Las cuencas que menos agua almacenan son la del Guadalquivir, que continúa por debajo del 30% de su capacidad (28,4%) y la de Guadalete-Barbate (29%). Por el contrario, las que contienen mayor cantidad de agua embalsada son las del País Vasco (95,2%), la del Cantábrico Occidental (87%) y la del Cantábrico Oriental (83,6%). Solo las cuencas de Cantábrico Occidental y Galicia Costa han visto aumentar su capacidad respecto a la semana pasada, pero las septentrionales son las cuencas de menor capacidad de la península.

Todas las demás se encuentran por debajo de sus niveles habituales en esta época del año, incluidas algunas de las más grandes de España, como son la del Tajo (39,1%), Guadiana (30,4 %) y Guadalquivir (28,4 %).

Sigue leyendo para conocer al detalle la situación de los embalses en España.

Un comienzo de año hidrológico muy seco

En comparación con ejercicios anteriores, este inicio de año hidrológico 2021-2022 ha sido el segundo más seco de este siglo, únicamente superado por el de la temporada 2007-2008. Y los modelos de previsiones que maneja la Agencia Española de Meteorología (Aemet) apuntan a que los próximos meses, que suelen ser los que registran mayores precipitaciones en todo el año, hay un 50 % de posibilidades de que estén por debajo de la media y solo un 20 % de que estén por encima.

Desde que empezó en octubre el año hidrológico, las lluvias acumuladas han sido un 41 % menos de lo normal en el conjunto de España. La precipitación media ha sido de 200 litros por metro cuadrado, cuando lo normal hubiera sido que se hubieran recogido 335 litros por metro cuadrado. De seguir esta tendencia, el actual año hidrológico podría situarse entre los tres más secos desde 1961, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Considerando los primeros cinco meses del año hidrológico, es posible que, al terminar febrero, el año hidrológico 2021-2022 "compita en escasez de lluvias con los años 1998-99, 2007-08, 2011-12 y 1991-92", los más secos de la serie histórica, ha informado el portavoz de Aemet, Rubén Del Campo.

Por cuencas de acumulación, áreas geográficas similares, pero no exactamente iguales a las hidrográficas, "todas han recibido menos precipitaciones de lo normal en este año hidrológico". Destaca especialmente el sur de Andalucía, "donde hasta el 20 de febrero no se llega ni a la cuarta parte de lo habitual", mientras que las cuencas del Pirineo oriental, Júcar, Segura, Guadiana y Guadalquivir "no alcanzan la mitad de las precipitaciones normales". Por su parte, en el Duero y en el Tajo las lluvias caídas están "entre un 40 y un 50 % por debajo de lo habitual".

También con déficit de lluvias están las cuencas del Ebro, norte y noroeste, donde las precipitaciones se sitúan en torno a un 20 % por debajo del promedio.