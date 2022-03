O concello da Coruña contrata outra empresa para retirar o lixo amoreado nas rúas

Despois de seis días con incidentes e sabotaxes, o lixo amoréase cada vez máis nas rúas da Coruña. E non semellaba que houbera una solución á vista, porque non hai constancia de ningún conflito laboral, pero sí resulta evidente que o servizo non está a prestarse como debería.

Tragsa Por iso o Concello ven de decretar a emerxencia sanitaria na cidade, que permite a contratación de urxencia da empresa pública Tragsa para que se faga cargo da recollida e estuda sancións á concesionaria por incumprimento de contrato.

Segundo a alcaldesa, Inés Rey “os coruñeses non poden ser reféns dunha situación que xa é insostible, e que pon en perigo a saúde pública". “Os coruñeses non poden ser reféns dunha situación insostible e que pon en perigo a saúde pública“

Nos últimos días, arderon colectores e camións de recollida e os reforzos da empresa concesionaria non foron abondo. A indignación dos cidadáns medraba ao mesmo ritmo que as moreas de lixo.