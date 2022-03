O 85 % das persoas con enfermidades mentais están no paro

David estudaba Económicas e tivo que deixar a universidade no seu día porque enfermou de esquizofrenia. Dende hai trece anos varre as rúas do concello de Cambre, grazas ao traballo que conseguíu a través dun centro especial de emprego.

“Pasei de estar perdidiño a ter unha vida social e individual moito mellor“

Di satisfeito que para el é "unha milagre feita realidade. Non é broma, é unha milagre, porque pasei de estar perdidiño a ter unha vida social e individual moitísimo mellor"

Sofía ten discapacidade intelectual e tamén é varredora, traballo que conseguí no mesmo centro especial de emprego. Leva dezaoito anos cotizados, traballa en horario de mañá e o seu salario supera os 1.000 euros.

“Dependo do meu diñeiro, compro o que quero e fago o que quero. Son feliz traballando“

Síntese realizada co que consegue."Eu dependo do meu diñeiro, compro o que quero e fago o que quero. Son feliz traballando porque teño o meu diñeiro para defenderme no día de hoxe, e coa discapacidade que eu teño, máis aínda."