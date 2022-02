VerificaRTVE en 'De pe a pa' de RNE, con Pepa Fernández

En Las mañanas de RNE, de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 13:00 horas, Pepa Fernández presenta ‘De pe a pa’, un programa de información, entretenimiento, diálogo y entrevistas. Comienza con el repaso a las noticias junto a Eva Cordón y Ferrán Grau en la sección “Hilo de actualidad”. Dentro de ella, “El hilo de VerificaRTVE” te cuenta cada semana los bulos y campañas de desinformación que circulan. Verificamos por ti.

(09/02/2022) Vídeo Ucrania, máquinas de biorresonancia y 'Tercera Edad en Acción' Desmentimos un vídeo de Tik Tok que difunde la idea de que militares rusos ya han invadido Ucrania y alertamos contra una nueva pseudoterapia que dice tratar a las personas vacunadas con máquinas de biorresonancia para desintoxicarlas: no es efectiva. También aclaramos cuándo se creó el partido político 'Tercera Edad en Acción', desmentido en el que hemos utilizado una herramienta que te recomendamos: el registro de partidos políticos de España, que te permitirá consultar datos básicos sobre ellos. Esta semana, con Paula Peña.

(02/02/2022) Debate electoral Castilla y León y portales de Transparencia Esta semana nos centramos en las elecciones de Castilla y León. Desde VerificaRTVE hemos estado muy atentos a las intervenciones de los candidatos en el primer debate de estas elecciones que tuvo lugar el 31 de enero organizado por RTVE. Hemos apreciado alguna media verdad, alguna que otra mentirijilla e interpretaciones de la realidad distintas entre los candidatos: Alfonso Fernández Mañueco del PP, Luis Tudanca del PSOE y Francisco Igea de Ciudadanos. Como herramienta de la semana les recomendamos acudir a los portales de Transparencia que tienen en marcha las comunidades autónomas en sus páginas web. Encontrarán mucha información y también podrán solicitarla para conocer mejor la gestión que efectúan las administraciones. Se lo cuenta todo Beatriz Martínez.

(25/01/2022) La pandemia en África, animales en pisos de alquiler y herramientas Viajamos hasta África para desmentir un bulo donde se dice que allí hay menos muertos por coronavirus porque hay menos vacunados. Explicamos que los propietarios de pisos de alquiler pueden seguir negándose a admitir mascotas en ellos, a pesar de que ahora a los animales se les considera seres sintientes. Analizamos algunos vídeos que se están difundiendo en relación con el conflicto entre Rusia y Ucrania para señalar los que están descontextualizados y ayudamos a los oyentes a huir de la desinformación y la propaganda con algunas herramientas de geolocalización. Todo de la mano de Paula Peña.

(19/01/2022) Smishing Banco Santander, acceso a la tecnología para personas mayores y tuits borrados Alertamos de un nuevo caso de smishing, un tipo de estafa digital que suplanta a una entidad, en este caso el Banco Santander, y envía en su nombre un mensaje por SMS para obtener datos o dinero del receptor. Nos centramos en las personas de edad avanzada a raíz de una iniciativa con la que piden a los bancos un trato más humano. Tratamos de ayudarles recordando nuestros "Consejos sobre tecnología para personas mayores". Y en esta semana en la que se ha hablado de tuits borrados por parte de políticos, ofrecemos recursos como la herramienta Politwoops.eu para buscar esos contenidos desaparecidos. Lo explica todo Beatriz Martínez.

(15/12/2021) Estafas telefónicas e imágenes y pasaportes descontextualizados Esta semana comprobamos un audio de dos minutos que alertaba de una posible estafa telefónica en nombre de Iberdrola, ofreciendo el bono social, pero desde la compañía nos confirman que ellos no llaman para ofrecer este descuento. También desmentimos una imagen real de un maniquí dentro de una burbuja aislante en un hospital COVID, que es antigua y está manipulada para hacer pensar que es actual. Por último, verificamos un documento de 2019 de la Unión Europea que habla de la instauración de un pasaporte de vacunación común. El documento es real, pero su interpretación como si formase parte de una conspiración es falsa. Te lo cuenta Javi Cantón a partir del minuto 11:34.

(9/12/2021) VerificaRTVE viaja a Kenia para formar a periodistas contra la desinformación Hoy en De Pe a Pa, Myriam Redondo cuenta algunos aspectos del viaje que ha realizado a Kenia organizado por Casa África junto a otros verificadores españoles. El objetivo era formar y asesorar a periodistas de Kenia para estar en guardia ante la desinformación que se prevé en sus próximas elecciones del país. En el viaje hemos visto semejanzas en las pautas de desinformación que se dan en África y en España. En ambos casos se viralizan por ejemplo vídeos ralentizados para que sus protagonistas parezcan borrachos. El curso también ha tratado la peligrosa polarización que provocan los bulos, y que en Kenia tiene más que ver con los grupos étnicos que con la ideología política. Descúbrelo a partir del minuto 11:28.

(24/11/2021) Falsas ofertas por el Black Friday y una suplantación por WhatsApp Desmontamos falsas ofertas por el Black Friday, como la que muestra un disco duro externo rebajado cuando en realidad su precio es 140 euros más que hace meses. También te alertamos sobre una web de venta de iPhones de segunda mano denunciada por los clientes por no entregar los productos y sobre un fraude digital en el que un falso agente de Ruralvía intenta hacerse con tus datos escribiéndote por WhatsApp. Lo cuenta Borja Díaz-Merry desde el minuto 13:15.

(17/11/2021) La falsa cadena sobre la variante Delta, el bulo de Chicote y la desinformación en la frontera de Bielorrusia y Polonia Esta semana desmentimos una falsa cadena de Whatsapp que habla de unos síntomas diferenciados en la variante Delta del coronavirus y el bulo de la muerte del cocinero Alberto Chicote. También te explicamos la situación en la frontera entre Bielorrusia y Polonia en términos de propaganda y desinformación por el flujo de migrantes hacia el territorio polaco. Lo detalla Javi Cantón a partir del minuto 13:47.

(3/11/21) Desmayos reales, fotos de vacunas manipuladas y bulos sobre el cambio climático Charlamos con Pepa Fernández sobre el vídeo de una persona que se desmaya delante del Príncipe Carlos de Inglaterra. Los antivacunas dicen que es por culpa de la vacuna contra el coronavirus, pero es un bulo. El vídeo se grabó en 2020, antes de que crearan y distribuyeran ningún suero contra la COVID-19. También hablamos de una caja de AstraZeneca manipulada para hacer creer que ya existían estas soluciones contra la pandemia en 2018. Por último, uno de los muchos bulos que circulan sobre el cambio climático. Concretamente, el que niega el calentamiento global cuando hay olas de frío. En realidad esas olas son consecuencia del calentamiento del planeta y la alteración de lo que se conoce como vórtice polar. Te lo cuenta Javi Cantón a partir del minuto 11:42.

(21/10/21) El bulo de la protesta en Rumanía, el alcoholímetro no requerido y la atribución errónea a ETA Un vídeo ampliamente difundido en redes muestra una multitudinaria protesta en Rumanía como si fuera una marcha de rechazo a las vacunas contra el coronavirus. Es un bulo. Las imágenes corresponden a una manifestación contra la corrupción de 2017. También desmentimos los mensajes que dicen que en 2022 tendrás que instalarte en tu coche un alcoholímetro de 1.000 euros. Lo último que explicamos es la investigación con la que Manuel Aguilar, documentalista de RTVE, y el historiador Gaizka Fernández confirmaron que un atentado de 1960 atribuido a ETA fue cometido por el grupo antifranquista y antisalazarista DRIL. Lo cuenta Javi Cantón a partir del minuto 10:40.

(13/10/21) El bulo de las cajas vacías, la parálisis facial y la falsa llamada por la tercera dosis Un vídeo viralizado en redes muestra unas cajas con la etiqueta de la vacuna anticoronavirus de Moderna mientras el hombre que graba dice que contienen inyecciones que están a pleno sol y no a temperatura bajo cero. Es un bulo. Las cajas están vacías y no contenían vacunas. También verificamos un vídeo de una mujer con parálisis facial que dice que está así por la vacuna de la COVID-19. Los científicos nos dicen que puede ser una parálisis de Bell, un posible efecto adverso que afecta al 0,0024 por ciento de los vacunados, pero no hay informe médico que avale que la causa haya sido la inyección. Lo último que desmentimos son falsas llamadas que se están haciendo para robar datos del usuario con la excusa de ponerle la tercera dosis de la vacuna. Lo explica Borja Díaz-Merry a partir del minuto 13:00.

(06/10/21) Los bulos de la canción censurada y los plátanos dañados por el volcán, más un informe sobre los efectos de la desinformación en mujeres jóvenes Hoy hablamos con Pepa Fernández de un tuit viral de Ramón Arcusa, miembro del grupo español Dúo Dinámico, lamentando que Amazon tachara una palabra en el título de su canción "Esos ojitos negros". Hemos hecho varias pruebas para ver si era un montaje y resulta que es cierto. El título queda tapado con asteriscos en la aplicación Alexa para móviles iOS y televisores inteligentes, aunque Amazon insiste en que no hay censura y que es algo puntual que ocurre en esta pista del álbum. También hemos comentado el bulo que afirma que los plátanos de Canarias que encontremos a partir de ahora en las tiendas tendrán motas debido a la ceniza del volcán. Lo desmentimos con expertos que nos aseguran que podría haber fallos estéticos pero nunca pérdidas de calidad en el producto. Y por último hablamos de un informe realizado por Plan Internacional con unas cifras que alertan sobre los efectos negativos de la desinformación en mujeres jóvenes. Te lo cuenta todo en este audio Javi Cantón (a partir del minuto 9:43).

(29/09/21) Los bulos de las uñas moradas, los pacientes 'actores' y el Betadine Una imagen de dos manos con las uñas moradas se ha viralizado en redes con un mensaje que afirma que es una reacción a la vacuna contra el coronavirus. No hay pruebas de que sea un efecto secundario. Tres expertos en vacunas consultados por VerificaRTVE confirman que no está probado que sea una reacción y que no hay registro de efectos secundarios similares. También hemos visto en redes mensajes que dicen que los tres pacientes de coronavirus que aparecen en un vídeo de un hospital en Australia son actores. Es falso. Las autoridades australianas confirman que son pacientes reales y el programa Media Watch de la cadena ABC demuestra que no es cierto que sean intérpretes. Y el último bulo que desmentimos es que el Betadine pueda "matar" al coronavirus. Quienes han difundido esos mensajes para mofarse de ellos han acabado ampliando su difusión. Te lo cuenta Borja Díaz-Merry a partir del minuto 9:48.

(15/9/21) La cabra de Sierra Bermeja y los bulos de la nieta de Pavarotti y el desmayo de Palma Una imagen de una cabra quemada en una zona calcinada del incendio de Sierra Bermeja se ha viralizado en redes y varios usuarios han puesto en duda que fuera real y el origen de la misma. En VerificaRTVE hemos investigado la instantánea y hemos localizado a su autor, un bombero que trabajaba en las labores de extinción y por cuya identidad se preguntaban muchos usuarios. La imagen la hemos geolocalizado en un punto concreto de una carretera de la zona por las coincidencias visuales con los vídeos complementarios que nos ha mandado el bombero. También hemos desmentido un vídeo que presenta a la joven cantante Sislena Caparrosa como nieta del tenor Luciano Pavarotti. La Fundación Pavarotti y la vocalista nos han corroborado que no hay parentesco. Lo último que hemos verificado es un vídeo en el que se presenta el desmayo de una mujer como una reacción a la vacuna del coronavirus. No hay pruebas de que sea así y el servicio de emergencias 061 de Baleares subraya que solo fue un desvanecimiento por una insolación. Lo explica Borja Díaz-Merry.

(21/07/21) Dos bulos de la agresión en el metro de Madrid y un smishing de un correo de voz La agresión de un joven sin mascarilla en el metro de Madrid ha desencadenado desinformación. El primer bulo surge tras lanzar el sindicato Unión Federal de Policía un tuit informando de que el agredido era un policía. En realidad se trataba de un enfermero del Hospital 12 de octubre que ingresó en ese centro Otra falsedad se centra en el estado de salud de la víctima del puñetazo. Varios medios y cuentas publicaron que había perdido el ojo. No fue así, según nos confirmaron distintas instancias del Hospital en nombre del centro. Se le operó y volvió a su casa unas horas más tarde con pérdida de visión, aunque desconocemos el grado de esta. También te contamos que hemos detectado un mensaje SMS afirmando lo siguiente:"Tienes 1 correo de voz nuevo". Incluye un enlace que es un fraude de tipo smishing, destinado a robar tus datos o instalarte

(14/07/21) El bulo de los sueldos vitalicios de los ex ministros y fotografías de Alejandría y Venezuela que se atribuyen a las protestas de Cuba Se han expandido comentarios que protestan por el cobro de “sueldos vitalicios” de los ministros salientes tras la crisis de Gobierno. Esta idea es errónea. Según la Ley de Presupuestos Generales que regula la materia, estos altos cargos tienen derecho a cobrar el 80% de lo que era su sueldo, pero lo harán durante un plazo igual a la duración de su desempeño en ese puesto oficial y como mucho por un máximo de 24 mensualidades. Más bulos, esta vez a raíz de las protestas que estallaron en Cuba el 11 de julio. Se ha viralizado una imagen con miles de personas en una playa como si perteneciera a las revueltas. Es falso. La imagen es de febrero de 2011, de manifestaciones en la ciudad egipcia de Alejandría. Y varios usuarios en redes han asociado una imagen de un niño ensangrentado con este levantamiento social. Es otro bulo. La fotografía circula desde el 8 de julio y medios venezolanos la atribuyen a la muerte de un niño en el barrio Cota 905 Caracas. Te lo cuenta María Aramendi a partir del minuto 9:20. 52.51 min Las mañanas RNE con Pepa Fernández - Primera hora - 14/07/21 - escuchar ahora

(7/07/21) Tres bulos del pene y un informe poco riguroso sobre el grafeno y la vacuna de la Covid El aparato reproductor masculino se presta a desinformación. Primer bulo: según algunas informaciones, tras la vacuna contra la COVID-19 el pene “no tiene el tamaño real”. Es un bulo. No hay evidencia científica de que el tamaño cambie con la inoculación de la vacuna. Segundo bulo: otros usuarios en redes afirman que los espermatozoides terminan muertos al vacunarse. Tampoco hay datos que avalen esa idea, de acuerdo a los especialistas con los que hemos hablado. Tercer bulo relacionado: las vacunas Pfizer y Moderna te hacen eyacular como “un toro bravo”. Según los expertos, no hay pruebas sólidas de cambios en la eyaculación. Y un cuarto bulo cambiando de tercio: se ha hecho muy viral un informe que apunta a la presencia de grafeno en las vacunas contra el coronavirus. No es riguroso ni preciso y la Universidad a la que pertenece el autor se desvincula del texto. Según los expertos consultados, las vacunas no incorporan grafeno que imante el cuerpo. Te lo cuenta María Aramendi. 02.14 min VerificaRTVE contra los bulos

(30/06/21) El bulo de los pilotos de avión, un parte médico que indica “madre negacionista vacunas” y un smishing que suplanta a Ruralvía En Telegram un mensaje con más de 100.00 visualizaciones afirma que los pilotos de avión están “cayendo” (enfermando) por “no tolerar la altitud'' tras haberse vacunado del Covid-19. Es falso. No hay constancia de que existan esas reacciones. En redes se ha expandido una imagen de un parte médico con la anotación “madre negacionista vacunas”. Este volante médico ha generado críticas como la de que el Estado “nos ficha”. 10 fuentes médicas consultadas nos aseguran que es un proceso de interconsulta cierto. Respaldan que es una forma de dejar constancia de que un paciente no tiene vacunas y de que no las tiene por decisión familiar. Hemos detectado un mensaje SMS que avisa de que tu tarjeta Ruralvía está bloqueada y te invita a clicar en un enlace. Es una ciberestafa de tipo smishing para robar tus datos. Te lo cuenta Borja Díaz-Merry. 01.56 min VerificaRTVE comprueba por usted

(23/06/21) Dos bulos sobre Yolanda Díaz y una estafa en nombre de Hermes A la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la han acusado de mentir porque la web de la Moncloa y la del Congreso ofrecían un currículo de ella con tres másteres. Trabajo dice que la ministra cursó esos estudios antes del Plan Bolonia cuando se llamaban así. Además se ha difundido un falso tuit atribuido a Yolanda Díaz en el que pedía la dimisión de Cristina Cifuentes, pero es un bulo, se trata de un montaje. La firma de lujo Hermes también ha sufrido una suplantación de identidad o phishing. En Reino Unido han detenido al autor del envío, en un solo día, de 26.000 mensajes fraudulentos en nombre de la firma. Te lo cuenta Lara Huwyler (a partir del minuto 11:34). 52.46 min Las mañanas RNE con Pepa Fernández - Primera hora - 23/06/21 - escuchar ahora

(16/06/21) El bulo de la vacuna del sida, un phishing que suplanta a Caixabank y la verificación de los datos sobre filicidios Algunos usuarios de Twitter dan por hecho que tenemos vacuna contra el sida. Es falso. La vacuna contra el VIH está en la tercera fase de ensayo con humanos, el último paso antes de que se comercialice. Hemos detectado un correo electrónico que alerta de que te han suspendido la cuenta de Caixabank. Es un fraude de tipo phishing para robar tus datos personales y financieros. Analizamos las estadísticas que dicen que el 70 por ciento de asesinatos de hijos en España los cometen las madres. Es un bulo. Así lo define el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio del Interior también lo confirma a VerificaRTVE. Te lo cuenta Borja Díaz-Merry (a partir del minuto 16:23). 52.53 min Las mañanas RNE con Pepa Fernández - Primera hora - 16/06/21 - escuchar ahora

(09/06/21) El falso vídeo de la luna, un cartel fuera de contexto y el bulo de los trombos en los aviones El vídeo de la Luna gigante vista desde el Ártico se ha compartido mucho, pero es falso, una creación artística digital. No se puede ver la luna así desde ningún lugar del mundo. Tampoco es real que el cartel de un edificio oficial en Barcelona incluya la leyenda “República Catalana”. Fue una etiqueta transparente que colocaron encima partidarios del movimiento independentista en 2018. Otro bulo afirma que no se permitirá volar a los vacunados contra el coronavirus por si sufren un trombo en el avión. Es falso y pueden volar con tranquilidad según nos confirman los especialistas. Te lo explica María Aramendi (a partir del minuto 13:53). 52.47 min Las mañanas RNE con Pepa Fernández - Primera hora - 09/06/21 - Escuchar ahora

(02/06/21) Un phishing de Mailbox, la muerte de 22 ancianos vacunados en Francia y el bulo de los mensajes ocultos en tumbas ilustres Los Mossos han alertado sobre un correo electrónico en el que te dicen que estás a punto de alcanzar el límite de cuota de Mailbox y te invitan a pinchar un enlace. Es un phishing para robar tus datos. De Francia ha llegado el bulo de que 22 curas ancianos han fallecido de coronavirus a pesar de estar vacunados. Los superiores de la congregación nos explican que sólo habían recibido la primera dosis y que no estaban completamente inmunizados. En EE.UU. el movimiento conspirativo QAnon dice que en las tumbas de Michael Jackson, Lady Di y JFK hay mensajes ocultos. Es un bulo que sigue el corte clásico de los habituales dentro de este movimiento conspirativo. Te lo explica Borja Díaz-Merry. 01.58 min VerificaRTVE desmiente los bulos de la semana - Escuchar ahora

(26/05/21) Bulo de los pájaros muertos, el inexistente microchip en la vacuna y más desinformación sobre Ceuta La imagen en la que se ven cientos de pájaros muertos en la calle no tiene nada que ver con las radiaciones del 5G. Es un bulo antiguo. La foto es de 2009 y las aves murieron por la ingesta de semillas envenenadas con pesticida. Nos han enviado una imagen en la que se ven pequeños imanes pegados al brazo en el lugar donde se inoculó la vacuna contra la COVID-19 y lo atribuyen a que en la vacuna va un microchip para controlar la población. Es otro bulo. Ni existen microchips tan minúsculos ni tendrían masa suficiente para atraer un imán. Y sí, la imagen del bebé rescatado por un Guardia Civil en Ceuta es real y actual. Te lo explica Miguel Egea (a partir del minuto 10:00). 52.34 min Las mañanas RNE con Pepa Fernández - Primera hora - 26/05/21 - escuchar ahora

(19/05/21) Bulo de la quema de un colegio en Ceuta, la cadena bulera del pago por WhatsApp y el timo de la llamada perdida Un bulo atribuía la quema de un colegio en Ceuta por parte de los inmigrantes en plena crisis migratoria. El centro educativo y los vecinos nos confirman que “es mentira”. En WhatsApp vuelve la cadena bulera asegurando que este servicio pasará a ser de pago si no reenvías el mensaje a diez contactos. Es completamente falso, lo ha desmentido la propia aplicación (y también que el logo se vaya a poner azul). Y ojo si ves una llamada perdida de un número desconocido. No la devuelvas. Es una estafa que se conoce como “wangiri” o “llama- cuelga” y si llamas te cobrarán con tarificación especial. Te lo explica Borja Díaz-Merry. 01.38 min Todas las semanas rondan decenas de bulos que nuestros compa - Escuchar ahora

(12/05/21) Cuenta falsa de la policía en Instagram, bulos sobre ayudas a mujeres musulmanas y teorías conspirativas sobre las niñas de Tenerife En Instagram una cuenta se hacía pasar por la Policía de Tarragona. Es falsa. Hemos hablado con esta institución y nos informan que han denunciado la cuenta por suplantar su identidad. En TikTok una mujer musulmana presume en un vídeo de las ayudas que recibe por llevar velo, pero son falsas. Es una cuenta sarcástica. En España las ayudas no se dan por razón de origen o religión sino por el nivel de renta. Por último, algunos han intentado relacionar la desaparición de dos niñas en Tenerife con la presencia allí de un superyate atribuido a Bill Gates. La historia no es cierta. El barco llegó después de que el padre no devolviese las niñas a su madre, momento de la desaparición, y tampoco hay pruebas de que Gates sea el propietario de la embarcación. Escucha cómo lo cuenta Santi Riesco. 02.11 min Verifica RTVE: el azote de los bulos

(05/05/21) “El pucherazo”, estrella de la desinformación electoral La etiqueta "pucherazo” ha sido una de las más utilizadas por las corrientes desinformativas durante la campaña electoral con más de 20.000 menciones en Twitter. Otros bulos de la jornada electoral están relacionados con el color de las papeletas, con su colocación y con la vigilancia del voto por correo. Estos días también tuvo mucho eco la captura falsa de una cuenta de Correos que negaba la existencia de las cartas con amenazas. Era un bulo. Correos lo negó y no hemos encontrado ese supuesto mensaje en los archivos de internet. Escucha la conversación entre Pepa Fernández y Myriam Redondo. 02.19 min VerificaRTVE en clave electoral - Escuchar ahora

(28/04/21) Bulo para enturbiar el caso de las amenazas, una estafa con Bizum y la mentira sobre los gusanos transparentes en el agua potable El envío de cartas con balas ha inspirado un bulo en el que implican a Correos. Era una imagen manipulada de su cuenta oficial para desinformar sobre estas amenazas postales y crispar el ambiente electoral. También nos habéis hecho llegar por Whatsapp una estafa que utiliza Bizum. Cuando vendes algo por internet, los ladrones te hacen caer en una gestión a través de este sistema de pago para que en realidad estés desembolsando tú el dinero, en vez de recibirlo. Por último, hemos verificado unas imágenes de unos gusanos transparentes que, según el bulo, se encontraban en el agua de consumo humano. En España esto es virtualmente imposible. Escucha cómo lo cuenta Miguel Egea. 02.12 min VerificaRTVE desmiente bulos - Escuchar ahora

(21/04/21) Más bulos sobre citas de vacunación, Greta Thunberg y el cartel electoral de los migrantes menores solos Esta semana ha habido muchos bulos sobre vacunación. En Asturias la Consejería de Salud ha tenido que desmentir una falsa convocatoria compartida por Whatsapp para vacunarse en un centro comercial. Sobre la importancia de la distribución justa de las vacunas ha hablado la activista Greta Thunberg, pero han tergiversado sus palabras inventando un nuevo bulo. Y en Madrid la campaña electoral ha subido de tono con el cartel de Vox sobre los migrantes menores solos y lo que le cuesta a la Comunidad de Madrid acoger a estos niños. No son 4.700 euros al mes, es un bulo. Te lo explica Borja Díaz-Merry. 02.19 min VerificaRTVE, el azote de los bulos - Escuchar ahora

(13/04/21) Bulos sobre vacunas, citas de vacunación y cámaras ocultas en cajeros Dos bulos relacionan AstraZeneca con el fallecimiento de un policía en Cartagena y otro en Málaga, pero fuentes locales policiales o sanitarias nos lo han desmentido. Otro mensaje ha transmitido el falso aviso de que el Hospital Doctor Negrín de Canarias vacunaba sin cita previa (algo que hicieron de modo excepcional un día concreto y que ha generado el malentendido, según ha reconocido la Consejería de Sanidad de Canarias). También nos habéis enviado un aviso sobre minicámaras camufladas en cajeros automáticos para robar nuestros datos. Hemos confirmado que existen, aunque la Policía dice que en España se ven más otro tipo de delitos. Te lo explica Javi Cantón. 02.20 min Las mañanas de RNE con Pepa Fernández - Siempre a la caza de bulos con VerificaRTVE - Escuchar ahora

(07/04/21) Bulos sobre Pablo Iglesias y los tres tenores Un bulo afirmaba que Pablo Iglesias, exvicepresidente, no ha dimitido sino que le han cesado. En los decretos del BOE todas las salidas de altos cargos se reflejan como ceses. Asociada a esta idea han circulado bulos sobre el sueldo que cobraría Iglesias. No es vitalicio y al calcularlo nos sale una cifra inferior a la que se había publicado en redes. Pero no todo es política. En el caso del vídeo viral sobre los tres presuntos hijos de Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y Josep Carreras, sus padres son otros. Es un bulo. Te lo explica Borja Díaz-Merry (a partir del minuto 10:02). 52.46 min Las mañanas RNE con Pepa Fernández - Primera hora - 07/04/21 - escuchar ahora